https://ria.ru/20211013/yaponiya-1754311100.html

Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией

Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией - РИА Новости, 13.10.2021

Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, заявил, что позиция правительства в переговорах с Россией не изменилась, РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T08:27

2021-10-13T08:27

2021-10-13T09:55

в мире

дмитрий песков

курильские острова

синдзо абэ

фумио кисида

кунашир (остров)

россия

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ТОКИО, 13 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, заявил, что позиция правительства в переговорах с Россией не изменилась, а само обсуждение нужно начать как можно скорее.Он повторил, что Токио поставит вопрос принадлежности четырех Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи."На "северные территории" распространяется суверенитет нашей страны. В правительстве нет изменений в этой позиции. Предметом переговоров о заключении мирного договора (с Россией) является вопрос принадлежности четырех островов — такова последовательная позиция Японии", — сказал он.Политик добавил, что разрешение ситуации "нельзя откладывать на будущее следующим поколениям"."Решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор — таково направление. Мы будем прилагать усилия, основываясь на предыдущих двусторонних соглашениях, включая договоренности в Сингапуре в 2018 году", — пообещал Кисида.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с позицией нового японского премьера. Курильские острова — территория России, сказал он.Мирного договора между странами нет со Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, и считает это условием соглашения.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советские власти согласились рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи лидеров двух стран тогдашний председатель правительства Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956-го. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. Нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.

https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html

https://ria.ru/20211012/kurily-1754175058.html

https://ria.ru/20211012/kurily-1754233346.html

курильские острова

кунашир (остров)

россия

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в мире, дмитрий песков, курильские острова, синдзо абэ, фумио кисида, кунашир (остров), россия