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Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией
Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией - РИА Новости, 13.10.2021
Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, заявил, что позиция правительства в переговорах с Россией не изменилась, РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:27
2021-10-13T09:55
в мире
дмитрий песков
курильские острова
синдзо абэ
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 13 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, заявил, что позиция правительства в переговорах с Россией не изменилась, а само обсуждение нужно начать как можно скорее.Он повторил, что Токио поставит вопрос принадлежности четырех Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи."На "северные территории" распространяется суверенитет нашей страны. В правительстве нет изменений в этой позиции. Предметом переговоров о заключении мирного договора (с Россией) является вопрос принадлежности четырех островов — такова последовательная позиция Японии", — сказал он.Политик добавил, что разрешение ситуации "нельзя откладывать на будущее следующим поколениям"."Решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор — таково направление. Мы будем прилагать усилия, основываясь на предыдущих двусторонних соглашениях, включая договоренности в Сингапуре в 2018 году", — пообещал Кисида.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с позицией нового японского премьера. Курильские острова — территория России, сказал он.Мирного договора между странами нет со Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, и считает это условием соглашения.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советские власти согласились рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи лидеров двух стран тогдашний председатель правительства Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956-го. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. Нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.
https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html
https://ria.ru/20211012/kurily-1754175058.html
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в мире, дмитрий песков, курильские острова, синдзо абэ, фумио кисида, кунашир (остров), россия
08:27 13.10.2021 (обновлено: 09:55 13.10.2021)
 
Кисида призвал не откладывать вопрос о мирном договоре с Россией

Премьер Японии Кисида призвал не откладывать решение вопроса о мирном договоре с Россией

© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после избрания президентом Либерально-демократической партии в штаб-квартире партии в Токио
Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после избрания президентом Либерально-демократической партии в штаб-квартире партии в Токио - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, заявил, что позиция правительства в переговорах с Россией не изменилась, а само обсуждение нужно начать как можно скорее.
Он повторил, что Токио поставит вопрос принадлежности четырех Курильских острововКунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
08:00
"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
"На "северные территории" распространяется суверенитет нашей страны. В правительстве нет изменений в этой позиции. Предметом переговоров о заключении мирного договора (с Россией) является вопрос принадлежности четырех островов — такова последовательная позиция Японии", — сказал он.
Политик добавил, что разрешение ситуации "нельзя откладывать на будущее следующим поколениям".
"Решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор — таково направление. Мы будем прилагать усилия, основываясь на предыдущих двусторонних соглашениях, включая договоренности в Сингапуре в 2018 году", — пообещал Кисида.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с позицией нового японского премьера. Курильские острова — территория России, сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 12:37
В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам
Мирного договора между странами нет со Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, и считает это условием соглашения.

В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советские власти согласились рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи лидеров двух стран тогдашний председатель правительства Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956-го. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. Нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.
Анатолий Кошкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 16:42
В РВИО заявление премьера Японии по Курилам назвали лицемерным
 
В миреДмитрий ПесковКурильские островаСиндзо АбэФумио КисидаКунашир (остров)Россия
 
 
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