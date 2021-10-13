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Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки

Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки - РИА Новости, 13.10.2021

Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки

Бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль предстанет перед судом за взятки на сумму свыше 17 миллионов рублей, сообщает СК РФ. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:02

2021-10-13T13:02

2021-10-13T13:02

происшествия

взятка

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

роман коваль

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль предстанет перед судом за взятки на сумму свыше 17 миллионов рублей, сообщает СК РФ.Коваль был задержан в конце июля 2020 года и арестован. Против депутата возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), против его помощника Андрея Гришина - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).По данным СК, Коваль с 2017 по 2020 год получил при посредничестве Гришина взятку в виде 10,6 миллиона рублей и машину стоимостью 6,2 миллиона рублей "за способствование с использованием своих полномочий выделению субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти государственным бюджетным учреждениям здравоохранения города". Позднее юридические лица заключили госконтракты с этими учреждениями.Кроме того, в 2019 году Коваль при посредничестве Гришина получил от представителя ООО "Рубин" взятку в сумме 800 тысяч рублей за способствование с использованием своих полномочий выделению субсидии на покупку и монтаж лифта одному из родильных домов в Санкт-Петербурге, с которым впоследствии ООО "Рубин" заключил государственный контракт."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что на полученный Ковалем в качестве взятки автомобиль и имущество обвиняемых в общей сумме более 17 миллионов рублей наложен арест.Объединенная пресс-служба судов Петербурга в декабре сообщала, что Коваль признал вину, а Гришин заключил досудебное соглашение со следствием и его выпустили из СИЗО под на домашний арест.

https://ria.ru/20210922/srok-1751316900.html

https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html

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происшествия, взятка, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, роман коваль