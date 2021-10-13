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Житель Благовещенска получил два года колонии, укусив инспектора ГИБДД
Житель Благовещенска получил два года колонии, укусив инспектора ГИБДД - РИА Новости, 13.10.2021
Житель Благовещенска получил два года колонии, укусив инспектора ГИБДД
Житель города Благовещенска Амурской области получил два года колонии за то, что укусил инспектора ГИБДД, на суде мужчина сообщил, что инспектор сам засунул ему РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:30
2021-10-13T08:30
2021-10-13T08:30
происшествия
благовещенск
амурская область
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт - РИА Новости. Житель города Благовещенска Амурской области получил два года колонии за то, что укусил инспектора ГИБДД, на суде мужчина сообщил, что инспектор сам засунул ему палец в рот.Как сообщает Благовещенский городской суд в своем Instagram-аккаунте, история произошла в декабре 2020 года. Инспекторы, дежурившие на дороге, заподозрили, что водитель одного из автомобилей пьян, это подтвердил алкотестер. Благовещенец не согласился с результатами тестирования, вместе с полицейскими проехал в наркологический диспансер, но попытался сбежать оттуда. Инспекторы стали его задерживать, применили силу."Мужчина, лёжа на земле, в момент когда полицейский попытался взять его за руку, укусил его за палец и с силой сжал зубы, причинив боль. В суде подсудимый вину не признал, пояснив, что осознанно потерпевшего не кусал, тот сам засунул палец ему в рот", - сообщает Благовещенский городской суд в Instagram.Мужчина осуждён по части 2 статьи 318 УК РФ."…Суд … назначил ему наказание 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему в счёт компенсации морального вреда - 50 тысяч рублей", - добавляет суд.
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происшествия, благовещенск, амурская область, благовещенский городской суд
Житель Благовещенска получил два года колонии, укусив инспектора ГИБДД
Житель Благовещенска получил два года колонии за то, что укусил инспектора ГИБДД за палец