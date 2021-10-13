Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/ucheniya-1754350703.html
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 13.10.2021
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:22
2021-10-13T12:22
безопасность
таджикистан
афганистан
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749334903_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_be8da4a4f1b70a71b1b3a7bf1f241016.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане"Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных", - сказал Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном.Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ
https://ria.ru/20211012/ucheniya-1754208454.html
таджикистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749334903_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_77ff27fdef8b217615c4da12a3a3ca6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, таджикистан, афганистан, одкб
12:22 13.10.2021
 
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане

Пресс-секретарь президента Песков заявил о необходимости учений ОДКБ в Таджикистане

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные учения ОДКБ
Военные учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане
"Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных", - сказал Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном.
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 14:56
Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ
 
БезопасностьТаджикистанАфганистанОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
13:17Путин примет участие в Валдайском клубе в очном формате
13:12В Латвии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
Лента новостейМолния