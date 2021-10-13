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Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 13.10.2021
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:22
2021-10-13T12:22
2021-10-13T12:22
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане"Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных", - сказал Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном.Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ
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безопасность, таджикистан, афганистан, одкб
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Пресс-секретарь президента Песков заявил о необходимости учений ОДКБ в Таджикистане