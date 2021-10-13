https://ria.ru/20211013/turisty-1754300064.html

В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане

В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане - РИА Новости, 13.10.2021

В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане

Следователи проводят проверку по заявлению двух туристов из Москвы, которые пожаловались, что их обманом привезли работать в Дагестан, при этом информацию о... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T01:36

2021-10-13T01:36

2021-10-13T01:46

происшествия

ставрополь

махачкала

москва

новости - туризм

маршруты - туризм

telegram (приложение)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

МАХАЧКАЛА, 13 окт – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению двух туристов из Москвы, которые пожаловались, что их обманом привезли работать в Дагестан, при этом информацию о попадании в рабство они не подтвердили, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что супругов из Москвы якобы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались уехать автостопом в Крым. Как утверждалось, водитель автобуса предложил их подвезти, но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь, предложил подработать на ферме, но пара отказалась. Только на рассвете мужчина понял, что они с женой приехали в Дагестан, и узнал от водителя, что его и жену вместе с остальными пассажирами продали в рабство, писали СМИ.Следователи инициировали проверку.По предварительным данным следствия, в конце августа супруги из Москвы планировали поехать на рейсовом автобусе в Крым. По дороге они сели на рейсовый автобус, водитель которого предложил им поехать в Ставрополь на заработки, но отвез в Дагестан, где с 1 сентября по 1 октября они работали в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака Сулейман-Стальского района с оплатой 10 тысяч рублей в месяц каждому.Второго октября супруги покинули место, где работали, и поехали в Махачкалу, там в полиции они написали заявление на водителя автобуса."Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве", – говорится в сообщении.В СК в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211011/rabstvo-1753954010.html

https://ria.ru/20210812/rabstvo-1745389244.html

ставрополь

махачкала

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставрополь, махачкала, москва, новости - туризм, маршруты - туризм, telegram (приложение), туризм, впечатления - туризм, проблемы - туризм, куда поехать в выходные