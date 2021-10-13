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Туризм
https://ria.ru/20211013/turisty-1754300064.html
В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане
В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане - РИА Новости, 13.10.2021
В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане
Следователи проводят проверку по заявлению двух туристов из Москвы, которые пожаловались, что их обманом привезли работать в Дагестан, при этом информацию о... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T01:36
2021-10-13T01:46
происшествия
ставрополь
махачкала
москва
новости - туризм
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туризм
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МАХАЧКАЛА, 13 окт – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению двух туристов из Москвы, которые пожаловались, что их обманом привезли работать в Дагестан, при этом информацию о попадании в рабство они не подтвердили, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что супругов из Москвы якобы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались уехать автостопом в Крым. Как утверждалось, водитель автобуса предложил их подвезти, но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь, предложил подработать на ферме, но пара отказалась. Только на рассвете мужчина понял, что они с женой приехали в Дагестан, и узнал от водителя, что его и жену вместе с остальными пассажирами продали в рабство, писали СМИ.Следователи инициировали проверку.По предварительным данным следствия, в конце августа супруги из Москвы планировали поехать на рейсовом автобусе в Крым. По дороге они сели на рейсовый автобус, водитель которого предложил им поехать в Ставрополь на заработки, но отвез в Дагестан, где с 1 сентября по 1 октября они работали в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака Сулейман-Стальского района с оплатой 10 тысяч рублей в месяц каждому.Второго октября супруги покинули место, где работали, и поехали в Махачкалу, там в полиции они написали заявление на водителя автобуса."Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве", – говорится в сообщении.В СК в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20211011/rabstvo-1753954010.html
https://ria.ru/20210812/rabstvo-1745389244.html
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происшествия, ставрополь, махачкала, москва, новости - туризм, маршруты - туризм, telegram (приложение), туризм, впечатления - туризм, проблемы - туризм, куда поехать в выходные
01:36 13.10.2021 (обновлено: 01:46 13.10.2021)
 
В СК заявили, что московские туристы не попадали в рабство в Дагестане

В СК заявили, что супруги из Москвы, ехавшие в Крым, не попадали в рабство в Дагестане

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 13 окт – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению двух туристов из Москвы, которые пожаловались, что их обманом привезли работать в Дагестан, при этом информацию о попадании в рабство они не подтвердили, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что супругов из Москвы якобы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались уехать автостопом в Крым. Как утверждалось, водитель автобуса предложил их подвезти, но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь, предложил подработать на ферме, но пара отказалась. Только на рассвете мужчина понял, что они с женой приехали в Дагестан, и узнал от водителя, что его и жену вместе с остальными пассажирами продали в рабство, писали СМИ.
Следователи инициировали проверку.
По предварительным данным следствия, в конце августа супруги из Москвы планировали поехать на рейсовом автобусе в Крым. По дороге они сели на рейсовый автобус, водитель которого предложил им поехать в Ставрополь на заработки, но отвез в Дагестан, где с 1 сентября по 1 октября они работали в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака Сулейман-Стальского района с оплатой 10 тысяч рублей в месяц каждому.
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Второго октября супруги покинули место, где работали, и поехали в Махачкалу, там в полиции они написали заявление на водителя автобуса.
"Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве", – говорится в сообщении.
В СК в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Денис Смирнов
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