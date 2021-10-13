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Тамбовская область
https://ria.ru/20211013/tsentr-1754450480.html
В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта
В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.10.2021
В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта
Администрация Тамбовской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" подписали в рамках форума информационных технологий "Инфотех" соглашение о... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:32
2021-10-13T19:32
тамбовская область
технологии
тамбовская область
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
нацпроекты
максим егоров
россия
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ТАМБОВ, 13 окт - РИА Новости. Администрация Тамбовской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" подписали в рамках форума информационных технологий "Инфотех" соглашение о сотрудничестве в создании регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Форум "Инфотех", который проходит в Тюмени, организован при поддержке Минцифры России и является крупнейшей площадкой, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого секторов для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней. По видеосвязи к участникам подписания соглашения и гостям форума обратился временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.Он подчеркнул, что цифровизация – одно из главных направлений деятельности администрации Тамбовской области.В пресс-службе добавили, что региональный центр применения ИИ создается в целях реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Его деятельность позволит Тамбовской области получить дополнительные возможности для цифрового планирования и прогнозирования, обеспечения мониторинга исполнения поручений и реализуемых инициатив в части обратной связи с гражданами, а также создать новые предложения для бизнеса как на локальных рынках, так и при развитии экспорта информационных технологий.
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технологии, тамбовская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), нацпроекты, максим егоров, россия
19:32 13.10.2021
 

В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта

© Depositphotos / WavebreakmediaПрикосновение мужской и искусственной рук
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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ТАМБОВ, 13 окт - РИА Новости. Администрация Тамбовской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" подписали в рамках форума информационных технологий "Инфотех" соглашение о сотрудничестве в создании регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Форум "Инфотех", который проходит в Тюмени, организован при поддержке Минцифры России и является крупнейшей площадкой, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого секторов для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней. По видеосвязи к участникам подписания соглашения и гостям форума обратился временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.
"Соглашение направлено на создание и обеспечение функционирования в Тамбовской области регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта. Конечно же, для нас это важно. Документ нацелен на продвижение инициатив в трех ключевых направлениях: экономика, социальная сфера, экология, он предусматривает координацию взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными обществами и органами государственной власти", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он подчеркнул, что цифровизация – одно из главных направлений деятельности администрации Тамбовской области.
"Мы должны думать о внедрении именно программ, продуктов, которые направлены на применение искусственного интеллекта в рамках трансформации наших городов, развития нашего региона. Я уже поставил определенные задачи цифровой трансформации, и, конечно же, искусственный интеллект является основополагающим и на него надо опираться", - сказал Егоров.
В пресс-службе добавили, что региональный центр применения ИИ создается в целях реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Его деятельность позволит Тамбовской области получить дополнительные возможности для цифрового планирования и прогнозирования, обеспечения мониторинга исполнения поручений и реализуемых инициатив в части обратной связи с гражданами, а также создать новые предложения для бизнеса как на локальных рынках, так и при развитии экспорта информационных технологий.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Тамбовская областьТехнологииТамбовская областьМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)НацпроектыМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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