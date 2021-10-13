В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта
ТАМБОВ, 13 окт - РИА Новости. Администрация Тамбовской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" подписали в рамках форума информационных технологий "Инфотех" соглашение о сотрудничестве в создании регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Форум "Инфотех", который проходит в Тюмени, организован при поддержке Минцифры России и является крупнейшей площадкой, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого секторов для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней. По видеосвязи к участникам подписания соглашения и гостям форума обратился временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.
"Соглашение направлено на создание и обеспечение функционирования в Тамбовской области регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта. Конечно же, для нас это важно. Документ нацелен на продвижение инициатив в трех ключевых направлениях: экономика, социальная сфера, экология, он предусматривает координацию взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными обществами и органами государственной власти", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он подчеркнул, что цифровизация – одно из главных направлений деятельности администрации Тамбовской области.
"Мы должны думать о внедрении именно программ, продуктов, которые направлены на применение искусственного интеллекта в рамках трансформации наших городов, развития нашего региона. Я уже поставил определенные задачи цифровой трансформации, и, конечно же, искусственный интеллект является основополагающим и на него надо опираться", - сказал Егоров.
В пресс-службе добавили, что региональный центр применения ИИ создается в целях реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Его деятельность позволит Тамбовской области получить дополнительные возможности для цифрового планирования и прогнозирования, обеспечения мониторинга исполнения поручений и реализуемых инициатив в части обратной связи с гражданами, а также создать новые предложения для бизнеса как на локальных рынках, так и при развитии экспорта информационных технологий.