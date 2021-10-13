https://ria.ru/20211013/tsentr-1754450480.html

В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта

В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.10.2021

В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта

Администрация Тамбовской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" подписали в рамках форума информационных технологий "Инфотех" соглашение о... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:32

2021-10-13T19:32

2021-10-13T19:32

тамбовская область

технологии

тамбовская область

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

нацпроекты

максим егоров

россия

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ТАМБОВ, 13 окт - РИА Новости. Администрация Тамбовской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" подписали в рамках форума информационных технологий "Инфотех" соглашение о сотрудничестве в создании регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Форум "Инфотех", который проходит в Тюмени, организован при поддержке Минцифры России и является крупнейшей площадкой, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого секторов для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней. По видеосвязи к участникам подписания соглашения и гостям форума обратился временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.Он подчеркнул, что цифровизация – одно из главных направлений деятельности администрации Тамбовской области.В пресс-службе добавили, что региональный центр применения ИИ создается в целях реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Его деятельность позволит Тамбовской области получить дополнительные возможности для цифрового планирования и прогнозирования, обеспечения мониторинга исполнения поручений и реализуемых инициатив в части обратной связи с гражданами, а также создать новые предложения для бизнеса как на локальных рынках, так и при развитии экспорта информационных технологий.

https://ria.ru/20211012/mery-1754209081.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, тамбовская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), нацпроекты, максим егоров, россия