Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты
Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили по миллиону рублей
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей уже выплачена родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проведены выплаты по одному миллиону рублей родственникам девяти погибших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за минувшие сутки психологическую помощь получили еще семь родственников жертв катастрофы, всего - 75.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
Ранее правительством Татарстана было подписано постановление, согласно которому семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.