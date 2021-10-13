https://ria.ru/20211013/tatarstan-1754321523.html

Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты

Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты - РИА Новости, 13.10.2021

Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты

Единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей уже выплачена родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:06

2021-10-13T10:06

2021-10-13T10:06

происшествия

мензелинский район

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей уже выплачена родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Проведены выплаты по одному миллиону рублей родственникам девяти погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки психологическую помощь получили еще семь родственников жертв катастрофы, всего - 75.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.Ранее правительством Татарстана было подписано постановление, согласно которому семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211013/tatarstan-1754321254.html

https://ria.ru/20211011/tatarstan-1754056695.html

мензелинский район

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2021

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происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане