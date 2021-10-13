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Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты
Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты - РИА Новости, 13.10.2021
Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты
Единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей уже выплачена родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:06
2021-10-13T10:06
происшествия
мензелинский район
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей уже выплачена родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Проведены выплаты по одному миллиону рублей родственникам девяти погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки психологическую помощь получили еще семь родственников жертв катастрофы, всего - 75.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.Ранее правительством Татарстана было подписано постановление, согласно которому семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211013/tatarstan-1754321254.html
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1754056695.html
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происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане
10:06 13.10.2021
 
Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили выплаты

Родственники девяти погибших в авиакатастрофе в Татарстане получили по миллиону рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей уже выплачена родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проведены выплаты по одному миллиону рублей родственникам девяти погибших", - сказал собеседник агентства.
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Четырнадцать погибших в авиакатастрофе в Татарстане похоронили
Он добавил, что за минувшие сутки психологическую помощь получили еще семь родственников жертв катастрофы, всего - 75.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
Ранее правительством Татарстана было подписано постановление, согласно которому семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:43
Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета
 
ПроисшествияМензелинский районL-410Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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