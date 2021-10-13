https://ria.ru/20211013/tatarstan-1754321254.html
Четырнадцать погибших в авиакатастрофе в Татарстане похоронили
Четырнадцать погибших в авиакатастрофе в Татарстане похоронили - РИА Новости, 13.10.2021
Четырнадцать погибших в авиакатастрофе в Татарстане похоронили
Тела всех 16 погибших при катастрофе самолета L-410 в Татарстане выданы родственникам, 14 уже похоронены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:04
2021-10-13T10:04
2021-10-13T10:17
происшествия
санкт-петербург
мензелинский район
челябинск
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
туризм
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тела всех 16 погибших при катастрофе самолета L-410 в Татарстане выданы родственникам, 14 уже похоронены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За минувшие сутки родственникам выданы тела всех погибших, из них 14 захоронены", - сказал собеседник агентства.По его словам, в среду планируются похороны еще двух погибших при крушении L-410 - в Санкт-Петербурге и Челябинске.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
https://ria.ru/20211012/vyplaty-1754208334.html
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происшествия, санкт-петербург, мензелинский район, челябинск, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
10:04 13.10.2021 (обновлено: 10:17 13.10.2021)
Четырнадцать погибших в авиакатастрофе в Татарстане похоронили
Тела всех погибших при катастрофе самолета в Татарстане выдали родственникам