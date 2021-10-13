https://ria.ru/20211013/snaryad-1754416539.html
В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном
В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном - РИА Новости, 13.10.2021
В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном
В Ростовской области под комбайном, проводившим полевые работы, сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:50
2021-10-13T16:50
2021-10-13T17:44
происшествия
шолоховский район
ростовская область
великая отечественная война (1941-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594582538_0:0:3471:1952_1920x0_80_0_0_2c7589e2e126d2eb5e9d90a9bb8e0d25.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области под комбайном, проводившим полевые работы, сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости сотрудник администрации Калининского сельского поселения.Инцидент произошел во вторник в районе хутора Нижнекривской Шолоховского района."Под частью комбайна взорвалась мина времен войны", — сказал представитель администрации.Во время происшествия никто не пострадал. По словам одного из жителей хутора, повреждена задняя часть комбайна.Сейчас территорию около места происшествия оцепили.
https://ria.ru/20210625/ostanki-1738684100.html
шолоховский район
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594582538_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_d013ba37624548611f94d28341452c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шолоховский район, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), россия
16:50 13.10.2021 (обновлено: 17:44 13.10.2021)
В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном
Мина времен Великой Отечественной войны взорвалась под комбайном в Ростовской области