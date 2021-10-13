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В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном

В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном - РИА Новости, 13.10.2021

В Ростовской области снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном

В Ростовской области под комбайном, проводившим полевые работы, сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:50

2021-10-13T16:50

2021-10-13T17:44

происшествия

шолоховский район

ростовская область

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области под комбайном, проводившим полевые работы, сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости сотрудник администрации Калининского сельского поселения.Инцидент произошел во вторник в районе хутора Нижнекривской Шолоховского района."Под частью комбайна взорвалась мина времен войны", — сказал представитель администрации.Во время происшествия никто не пострадал. По словам одного из жителей хутора, повреждена задняя часть комбайна.Сейчас территорию около места происшествия оцепили.

https://ria.ru/20210625/ostanki-1738684100.html

шолоховский район

ростовская область

россия

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2021

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происшествия, шолоховский район, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), россия