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Главе СК доложат о деле о надругательстве над школьницей в Волгограде
Главе СК доложат о деле о надругательстве над школьницей в Волгограде - РИА Новости, 13.10.2021
Главе СК доложат о деле о надругательстве над школьницей в Волгограде
Главе СК Александру Бастрыкину доложат по делу мужчины, разыскиваемого за надругательство над школьницей в Волгограде, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:05
2021-10-13T23:05
2021-10-13T23:05
происшествия
волгоградская область
ульяновская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главе СК Александру Бастрыкину доложат по делу мужчины, разыскиваемого за надругательство над школьницей в Волгограде, сообщается на сайте ведомства.Ранее СУСК России по области сообщило, что 10 октября в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Удалось установить личность подозреваемого - это 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, он отбывал наказание за имущественное преступление."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственными органами СК РФ по Волгоградской области расследуется дело по факту совершения в отношении несовершеннолетней преступлений, предусмотренных "иными действиями сексуального характера", а также "грабежом".
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происшествия, волгоградская область, ульяновская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат о деле о надругательстве над школьницей в Волгограде
Главе СК Бастрыкину доложат о ходе дела о надругательстве над школьницей в Волгограде