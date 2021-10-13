https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html
Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников
Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников - РИА Новости, 13.10.2021
Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников
За последний месяц количество заболевших COVID-19 школьников выросло в Москве в два с половиной раза, сообщила вице-мер и руководитель столичного оперштаба по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:20
2021-10-13T09:20
2021-10-13T10:42
распространение коронавируса
образование - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анастасия ракова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. За последний месяц количество заболевших COVID-19 школьников выросло в Москве в два с половиной раза, сообщила вице-мер и руководитель столичного оперштаба по контролю за распространением инфекции Анастасия Ракова.За месяц госпитализированы более 280 учащихся. По ее словам, дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно, но в полтора раза чаще, чем взрослые, передают коронавирус тем, с кем живут.На фоне очередного всплеска заболеваемости власти ввели в десяти школах бесплатное экспресс-тестирование. Как пояснила представитель мэрии, такая практика применяется в Британии, Австрии, отдельных частях Германии, где ученики сдают тесты два раза в неделю. В Москве же это будет происходить раз в две недели. Брать тест будут только из носа. Каждая школа будет сама решать, кто будет это делать — свои сотрудники или приглашенные медики. Ракова добавила, что положительный результат не служит основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. В таком случае к ученику направят врача из поликлиники, который будет принимать решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html
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образование - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анастасия ракова
09:20 13.10.2021 (обновлено: 10:42 13.10.2021)
Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников
В Москве число заразившихся коронавирусом школьников выросло более чем на 40 процентов
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
За последний месяц количество заболевших COVID-19 школьников выросло в Москве
в два с половиной раза, сообщила вице-мер и руководитель столичного оперштаба по контролю за распространением инфекции Анастасия Ракова
.
"Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42 процента больше, <...> чем за предыдущие две", — отметила чиновник.
За месяц госпитализированы более 280 учащихся.
По ее словам, дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно, но в полтора раза чаще, чем взрослые, передают коронавирус тем, с кем живут.
На фоне очередного всплеска заболеваемости власти ввели в десяти школах бесплатное экспресс-тестирование. Как пояснила представитель мэрии, такая практика применяется в Британии, Австрии
, отдельных частях Германии
, где ученики сдают тесты два раза в неделю. В Москве же это будет происходить раз в две недели.
Брать тест будут только из носа. Каждая школа будет сама решать, кто будет это делать — свои сотрудники или приглашенные медики.
Ракова добавила, что положительный результат не служит основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. В таком случае к ученику направят врача из поликлиники, который будет принимать решение о дальнейших шагах.