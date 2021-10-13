https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html

Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников

Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников - РИА Новости, 13.10.2021

Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников

За последний месяц количество заболевших COVID-19 школьников выросло в Москве в два с половиной раза, сообщила вице-мер и руководитель столичного оперштаба по... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:20

2021-10-13T09:20

2021-10-13T10:42

распространение коронавируса

образование - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анастасия ракова

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. За последний месяц количество заболевших COVID-19 школьников выросло в Москве в два с половиной раза, сообщила вице-мер и руководитель столичного оперштаба по контролю за распространением инфекции Анастасия Ракова.За месяц госпитализированы более 280 учащихся. По ее словам, дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно, но в полтора раза чаще, чем взрослые, передают коронавирус тем, с кем живут.На фоне очередного всплеска заболеваемости власти ввели в десяти школах бесплатное экспресс-тестирование. Как пояснила представитель мэрии, такая практика применяется в Британии, Австрии, отдельных частях Германии, где ученики сдают тесты два раза в неделю. В Москве же это будет происходить раз в две недели. Брать тест будут только из носа. Каждая школа будет сама решать, кто будет это делать — свои сотрудники или приглашенные медики. Ракова добавила, что положительный результат не служит основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. В таком случае к ученику направят врача из поликлиники, который будет принимать решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html

москва

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