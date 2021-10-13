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Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение - РИА Новости, 13.10.2021
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:11
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общество
москва
анастасия ракова
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы", - сообщила Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова , сн_образование, социальный навигатор
09:11 13.10.2021 (обновлено: 10:59 13.10.2021)
 
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение

Власти Москвы пока не хотят вводить дистанционное обучение в школах

© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкСредняя школа
Средняя школа - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы", - сообщила Ракова.
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