https://ria.ru/20211013/shkola-1754313976.html
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение - РИА Новости, 13.10.2021
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:11
2021-10-13T09:11
2021-10-13T10:59
общество
москва
анастасия ракова
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_2ede367abd28e4eff10c38f641ab8c31.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы", - сообщила Ракова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/orvi-1752449815.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_ec8fd37ba19b5e270b64c533c841c064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , сн_образование, социальный навигатор
09:11 13.10.2021 (обновлено: 10:59 13.10.2021)
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Власти Москвы пока не хотят вводить дистанционное обучение в школах