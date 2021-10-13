https://ria.ru/20211013/shkola-1754313976.html

Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение

Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение - РИА Новости, 13.10.2021

Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение

Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:11

2021-10-13T09:11

2021-10-13T10:59

общество

москва

анастасия ракова

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы не хотят вводить дистанционное обучение в школах, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы", - сообщила Ракова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/orvi-1752449815.html

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общество, москва, анастасия ракова , сн_образование, социальный навигатор