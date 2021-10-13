https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html
Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов
Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов
В реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям, которые, как правило, политически мотивированны, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:57
2021-10-13T14:57
2021-10-13T14:57
экономика
экология
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям, которые, как правило, политически мотивированны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям , как правило, политически мотивированным", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211006/putin-1753406374.html
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экономика, экология, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов
Путин: в реализации климатических проектов не должно быть места санкциям