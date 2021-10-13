https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html

Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов

Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал отказаться от санкций при реализации климатических проектов

В реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям, которые, как правило, политически мотивированны, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:57

2021-10-13T14:57

2021-10-13T14:57

экономика

экология

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям, которые, как правило, политически мотивированны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям , как правило, политически мотивированным", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211006/putin-1753406374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экология, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021