https://ria.ru/20211013/rostrud-1754328516.html

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре - РИА Новости, 13.10.2021

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре

В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:40

2021-10-13T10:40

2021-10-13T12:38

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Из-за празднования 4 ноября Дня народного единства рабочая неделя будет трехдневной, а выходной с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября.Кроме того, поскольку 3 ноября — рабочий предпраздничный день, его продолжительность сокращается на час. День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот праздник в России проходят акции, шествия и концерты.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)