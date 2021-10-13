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Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре - РИА Новости, 13.10.2021
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре
В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:40
2021-10-13T10:40
2021-10-13T12:38
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Из-за празднования 4 ноября Дня народного единства рабочая неделя будет трехдневной, а выходной с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября.Кроме того, поскольку 3 ноября — рабочий предпраздничный день, его продолжительность сокращается на час. День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот праздник в России проходят акции, шествия и концерты.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
10:40 13.10.2021 (обновлено: 12:38 13.10.2021)
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре
Число выходных в ноябре 2021 года увеличили в связи с Днем народного единства
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда
.
Из-за празднования 4 ноября Дня народного единства рабочая неделя будет трехдневной, а выходной с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября.
"Таким образом в первую ноябрьскую неделю рабочими будут с 1 по 3 ноября, а выходными с 4 по 7 ноября", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, поскольку 3 ноября — рабочий предпраздничный день, его продолжительность сокращается на час.
День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот праздник в России проходят акции, шествия и концерты.