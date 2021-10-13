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На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля
На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля - РИА Новости, 13.10.2021
На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля
Тестирование всех пунктов контроля прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:30
2021-10-13T10:30
китай
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Тестирование всех пунктов контроля прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести."Международный автомобильный мост, связывающий Россию и Китай, стоит в ожидании открытия движения транспорта. Ведомствами проводятся мероприятия, направленные на отладку технологических процессов функционирования транспортно-логистического механизма с пересечением государственной границы. Представители профильных министерств, пограничная и таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор отрабатывают различные сценарии, чтобы максимально быть готовыми к запуску движения по мосту", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Во время тестирования автомобиль проехал по маршруту от парковки на площадке электронной очереди в сторону Китая через пограничный мостовой переход до границы и обратно. На пункте взимания платы водитель транспорта проводил оплату, затем на автомобильном пункте пропуска проходил все контрольно-пропускные процедуры и проезжал в сторону Китая. Специалисты оценили, сколько времени потребуется на каждом этапе пути."Контрольные органы сегодня прибыли на мост в том составе, в котором они закреплены для работы здесь. На китайской стороне на сегодняшний день проводятся аналогичные мероприятия, все объекты трансграничной инфраструктуры у них тоже готовы к работе и прошли процедуры государственной приемки. Мостовой переход полностью готов к работе", - цитирует правительство заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлану Попову.
https://ria.ru/20210503/priamure-1730962867.html
https://ria.ru/20210406/doroga-1727059625.html
китай
амурская область
россия
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китай, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), василий орлов (губернатор), россия
10:30 13.10.2021
 
На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля

Глава Приамурья: на мосту Благовещенск — Хэйхэ прошло тестирование пунктов контроля

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкМост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Мост через Амур из России в Китай в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Тестирование всех пунктов контроля прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
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"Международный автомобильный мост, связывающий Россию и Китай, стоит в ожидании открытия движения транспорта. Ведомствами проводятся мероприятия, направленные на отладку технологических процессов функционирования транспортно-логистического механизма с пересечением государственной границы. Представители профильных министерств, пограничная и таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор отрабатывают различные сценарии, чтобы максимально быть готовыми к запуску движения по мосту", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Во время тестирования автомобиль проехал по маршруту от парковки на площадке электронной очереди в сторону Китая через пограничный мостовой переход до границы и обратно. На пункте взимания платы водитель транспорта проводил оплату, затем на автомобильном пункте пропуска проходил все контрольно-пропускные процедуры и проезжал в сторону Китая. Специалисты оценили, сколько времени потребуется на каждом этапе пути.
"Контрольные органы сегодня прибыли на мост в том составе, в котором они закреплены для работы здесь. На китайской стороне на сегодняшний день проводятся аналогичные мероприятия, все объекты трансграничной инфраструктуры у них тоже готовы к работе и прошли процедуры государственной приемки. Мостовой переход полностью готов к работе", - цитирует правительство заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлану Попову.
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КитайАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Василий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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