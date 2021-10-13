https://ria.ru/20211013/priamure-1754325654.html

На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля

На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля - РИА Новости, 13.10.2021

На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля

Тестирование всех пунктов контроля прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:30

2021-10-13T10:30

2021-10-13T10:30

китай

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

василий орлов (губернатор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/12/1561741287_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_3060a72e14fd9de5a6b75c3763178844.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Тестирование всех пунктов контроля прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести."Международный автомобильный мост, связывающий Россию и Китай, стоит в ожидании открытия движения транспорта. Ведомствами проводятся мероприятия, направленные на отладку технологических процессов функционирования транспортно-логистического механизма с пересечением государственной границы. Представители профильных министерств, пограничная и таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор отрабатывают различные сценарии, чтобы максимально быть готовыми к запуску движения по мосту", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Во время тестирования автомобиль проехал по маршруту от парковки на площадке электронной очереди в сторону Китая через пограничный мостовой переход до границы и обратно. На пункте взимания платы водитель транспорта проводил оплату, затем на автомобильном пункте пропуска проходил все контрольно-пропускные процедуры и проезжал в сторону Китая. Специалисты оценили, сколько времени потребуется на каждом этапе пути."Контрольные органы сегодня прибыли на мост в том составе, в котором они закреплены для работы здесь. На китайской стороне на сегодняшний день проводятся аналогичные мероприятия, все объекты трансграничной инфраструктуры у них тоже готовы к работе и прошли процедуры государственной приемки. Мостовой переход полностью готов к работе", - цитирует правительство заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлану Попову.

https://ria.ru/20210503/priamure-1730962867.html

https://ria.ru/20210406/doroga-1727059625.html

китай

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), василий орлов (губернатор), россия