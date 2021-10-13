На мосту Благовещенск — Хэйхэ протестировали пункты контроля
Глава Приамурья: на мосту Благовещенск — Хэйхэ прошло тестирование пунктов контроля
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкМост через Амур из России в Китай в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Тестирование всех пунктов контроля прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
"Международный автомобильный мост, связывающий Россию и Китай, стоит в ожидании открытия движения транспорта. Ведомствами проводятся мероприятия, направленные на отладку технологических процессов функционирования транспортно-логистического механизма с пересечением государственной границы. Представители профильных министерств, пограничная и таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор отрабатывают различные сценарии, чтобы максимально быть готовыми к запуску движения по мосту", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Во время тестирования автомобиль проехал по маршруту от парковки на площадке электронной очереди в сторону Китая через пограничный мостовой переход до границы и обратно. На пункте взимания платы водитель транспорта проводил оплату, затем на автомобильном пункте пропуска проходил все контрольно-пропускные процедуры и проезжал в сторону Китая. Специалисты оценили, сколько времени потребуется на каждом этапе пути.
"Контрольные органы сегодня прибыли на мост в том составе, в котором они закреплены для работы здесь. На китайской стороне на сегодняшний день проводятся аналогичные мероприятия, все объекты трансграничной инфраструктуры у них тоже готовы к работе и прошли процедуры государственной приемки. Мостовой переход полностью готов к работе", - цитирует правительство заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлану Попову.