https://ria.ru/20211013/nuland-1754362471.html
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента - РИА Новости, 13.10.2021
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:20
2021-10-13T15:41
россия
политика
в мире
сша
дмитрий козак
виктория нуланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754365846_0:201:2280:1484_1920x0_80_0_0_6d5bdbd363a3b7ce46ba7c6aec9f3fb0.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России."Очень продуктивно", — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости об итогах встречи.Американский дипломат прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Вчера она пообщалась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В ее расписании также были встречи с замглавой кремлевской администрации Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.Рябков по итогам беседы назвал ее "предельно откровенной" и полезной, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Тем не менее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц процитировал саму Нуланд, которая сочла диалог с представителями МИД конструктивным.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754365846_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_5416503b63c93fd9c3b8dc7b908447b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, в мире, сша, дмитрий козак, виктория нуланд
13:20 13.10.2021 (обновлено: 15:41 13.10.2021)
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
Нуланд: встреча в администрации президента прошла продуктивно