https://ria.ru/20211013/nuland-1754362471.html

Нуланд рассказала о встрече в администрации президента

Нуланд рассказала о встрече в администрации президента - РИА Новости, 13.10.2021

Нуланд рассказала о встрече в администрации президента

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:20

2021-10-13T13:20

2021-10-13T15:41

россия

политика

в мире

сша

дмитрий козак

виктория нуланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754365846_0:201:2280:1484_1920x0_80_0_0_6d5bdbd363a3b7ce46ba7c6aec9f3fb0.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России."Очень продуктивно", — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости об итогах встречи.Американский дипломат прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Вчера она пообщалась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В ее расписании также были встречи с замглавой кремлевской администрации Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.Рябков по итогам беседы назвал ее "предельно откровенной" и полезной, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Тем не менее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц процитировал саму Нуланд, которая сочла диалог с представителями МИД конструктивным.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, в мире, сша, дмитрий козак, виктория нуланд