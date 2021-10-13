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Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента - РИА Новости, 13.10.2021
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:20
2021-10-13T15:41
россия
политика
в мире
сша
дмитрий козак
виктория нуланд
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России."Очень продуктивно", — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости об итогах встречи.Американский дипломат прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Вчера она пообщалась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В ее расписании также были встречи с замглавой кремлевской администрации Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.Рябков по итогам беседы назвал ее "предельно откровенной" и полезной, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Тем не менее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц процитировал саму Нуланд, которая сочла диалог с представителями МИД конструктивным.
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россия, политика, в мире, сша, дмитрий козак, виктория нуланд
13:20 13.10.2021 (обновлено: 15:41 13.10.2021)
 
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента

Нуланд: встреча в администрации президента прошла продуктивно

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры в администрации президента России.
"Очень продуктивно", — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости об итогах встречи.
Американский дипломат прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами.
Вчера она пообщалась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В ее расписании также были встречи с замглавой кремлевской администрации Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.
Рябков по итогам беседы назвал ее "предельно откровенной" и полезной, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Тем не менее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц процитировал саму Нуланд, которая сочла диалог с представителями МИД конструктивным.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. 18 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:00
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