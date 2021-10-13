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Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин
Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, комментируя тему заключения блогера Алексея Навального, заявил, что тот находится в колонии не за политическую деятельность, а... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:39
2021-10-13T17:37
владимир путин
алексей навальный
политика
россия
замена условного срока навального
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя тему заключения блогера Алексея Навального, заявил, что тот находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления.По его словам, "им неоднократно прощали их нарушения закона".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210928/nakazanie-1752201949.html
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владимир путин, алексей навальный, политика, россия, замена условного срока навального, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:39 13.10.2021 (обновлено: 17:37 13.10.2021)
 
Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин

Путин: Навальный находится в колонии не из-за политики, а по уголовным делам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя тему заключения блогера Алексея Навального, заявил, что тот находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления.

"Что касается фигуранта, о котором вы сказали, он вообще находится в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовное преступление, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России", - сказал Путин в ходе "Российской энергетической недели".

По его словам, "им неоднократно прощали их нарушения закона".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
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Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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