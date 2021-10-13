https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html

Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин

Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Навальный находится в колонии за уголовные преступления, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, комментируя тему заключения блогера Алексея Навального, заявил, что тот находится в колонии не за политическую деятельность, а... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:39

2021-10-13T16:39

2021-10-13T17:37

владимир путин

алексей навальный

политика

россия

замена условного срока навального

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя тему заключения блогера Алексея Навального, заявил, что тот находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления.По его словам, "им неоднократно прощали их нарушения закона".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210928/nakazanie-1752201949.html

https://ria.ru/20211007/shulgin-1753599681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, алексей навальный, политика, россия, замена условного срока навального, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021