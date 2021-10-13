https://ria.ru/20211013/mozheyko-1754350251.html

Минский суд начал рассматривать жалобу на арест Можейко

Минский суд начал рассматривать жалобу на арест Можейко - РИА Новости, 13.10.2021

Минский суд начал рассматривать жалобу на арест Можейко

Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы на избранную для журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко меру пресечения в РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:19

2021-10-13T12:19

2021-10-13T12:21

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы на избранную для журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости.Заседание проходит в закрытом режиме, публично будет оглашено лишь решение суда по жалобе.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения.Защита Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщала один из адвокатов журналиста. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

https://ria.ru/20211005/predstavitelstvo-1753258437.html

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минск, в мире, белоруссия, мвд белоруссии, россия, геннадий можейко