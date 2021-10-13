https://ria.ru/20211013/metka-1754300698.html

"Черная метка": японцев напугали российские корабли

"Черная метка от России": японцев возмутили учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 13.10.2021

"Черная метка": японцев напугали российские корабли

Ведущие японские СМИ, такие как консервативное издание Sankei Shimbun, газета Yomiuri Shimbun и телеканал TBS, опубликовали материалы, посвященные учениям... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:04

2021-10-13T02:04

2021-10-13T02:04

в мире

япония

владимир путин

дмитрий песков

тихоокеанский флот вмф россии

фумио кисида

японское море

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ведущие японские СМИ, такие как консервативное издание Sankei Shimbun, газета Yomiuri Shimbun и телеканал TBS, опубликовали материалы, посвященные учениям кораблей Тихоокеанского флота в Японском море.Ранее в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ сообщили, что флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском море.Публикации вызвали активный отклик японских пользователей."Это Россия нас так испытывает. И нового премьера (Фумио. – прим. ред.) Кисиду тоже. Это их "черная метка". Если и Кисида ограничится "сожалениями", то русским станет понятно — бояться Японии нечего! Что с нами ни делай, мы все равно не ответим!" – заявил пользователь cfm."Это нам явный российский месседж о том, что русские усиливаются в военном плане. Нам нужно принять решение тратить больше 2% ВВП на оборону и создать потенциал для превентивных ударов по иностранным военным базам", - предложил loo."Японцы! Хватит быть добрячками и пацифистами. Пора действовать!" - написал tom."Нужно, чтобы японские военно-морские силы самообороны провели военные учения в исключительной экономической зоне России. Хватит только высказывать одни сожаления. Японии нужно становиться сильной страной!" – призвал jin."С Россией нужно действовать жестко. Было бы замечательно провести в том же районе Японского моря совместные американо-японские военно-морские маневры!" - предложил cxj."Сразу же после российского уведомления нужно высылать в тот же район такую же эскадру сил самообороны Японии и проводить практические стрельбы и бомбометания у них на виду. Тогда подействует!" - возмутился baw."А может, немного успокоиться? Эти учения Россия проводит неподалеку от своих берегов, так что дело это обычное. Управление безопасности на море четко обозначило безопасные морские пути в этом ареале. Можете убедиться на его домашней странице", - не согласился с остальными bat.На прошедших накануне дебатах в парламенте Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется на южные острова Курильской гряды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие Москвы с заявлением Кисиды. "Это территория Российской Федерации", - подчеркнул он.Мирного договора между странами нет со Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, и считает это условием соглашения.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советские власти согласились рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/kurily-1754148416.html

https://ria.ru/20211012/kurily-1754233346.html

япония

японское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, владимир путин, дмитрий песков, тихоокеанский флот вмф россии, фумио кисида, японское море, россия