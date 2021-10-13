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Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви - РИА Новости, 13.10.2021
Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
Рынок продажи обуви в России обелился на 35% с внедрением маркировки, а объем изъятой контрафактной обуви вырос на 70%, до 600 тысяч пар, говорится в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T04:14
2021-10-13T04:14
экономика
санкт-петербург
москва
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рынок продажи обуви в России обелился на 35% с внедрением маркировки, а объем изъятой контрафактной обуви вырос на 70%, до 600 тысяч пар, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, количество торговых точек, официально торгующих маркированной обувью, выросло. В частности, количество магазинов в Москве увеличилось на 24%, в Санкт-Петербурге – на 25%.Обязательная маркировка обувных товаров была введена в России с 1 июля прошлого года - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также сам оборот немаркированных товаров.Эксперты также проанализировали продажи обуви за год до введения обязательной маркировки (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года ) и год после ее старта (с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года). Они выяснили, что объем продаж всей обуви в натуральном выражении (в штуках) вырос в России на 21%, в том числе, в Москве – на 18%, в Санкт-Петербурге – на 22%.
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экономика, санкт-петербург, москва, россия
04:14 13.10.2021
 
Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви

Введение маркировки позволило обелить рынок обуви в России на треть, показало исследование

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСканер штрих-кода и кассовый аппарат
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рынок продажи обуви в России обелился на 35% с внедрением маркировки, а объем изъятой контрафактной обуви вырос на 70%, до 600 тысяч пар, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"По данным ЦРПТ, за восемь месяцев 2021 года из оборота изъято 596 тысяч пар немаркированной обуви на общую сумму 710 миллионов рублей. Это на 70% больше, чем в 2020 году, когда правоохранители обнаружили около 350 тысяч пар обуви без обязательной маркировки на сумму более 600 миллионов рублей. С внедрением маркировки рынок продажи обуви в России обелился на 35%", - сообщили авторы исследования.
Согласно исследованию, количество торговых точек, официально торгующих маркированной обувью, выросло. В частности, количество магазинов в Москве увеличилось на 24%, в Санкт-Петербурге – на 25%.
Обязательная маркировка обувных товаров была введена в России с 1 июля прошлого года - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также сам оборот немаркированных товаров.
Эксперты также проанализировали продажи обуви за год до введения обязательной маркировки (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года ) и год после ее старта (с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года). Они выяснили, что объем продаж всей обуви в натуральном выражении (в штуках) вырос в России на 21%, в том числе, в Москве – на 18%, в Санкт-Петербурге – на 22%.
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