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На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта
На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта - РИА Новости, 13.10.2021
На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта
Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) нашли кости мамонта, которым не более 12 тысяч лет, сообщается на... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:54
2021-10-13T13:00
общество
российская академия наук
остров врангеля (россия)
чукотка
россия
новости - туризм
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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) нашли кости мамонта, которым не более 12 тысяч лет, сообщается на сайте заведения."В июле 2021-го во время полевых работ &lt;...&gt; на Чаунской низменности (Западная Чукотка, Северо-Восток России) в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем был обнаружен череп молодого мамонта (Mammuthusprimigenius) без нижней челюсти с бивнями. Бивни отделились от черепа недавно и лежали на расстоянии не более полуметра", — сказано в публикации.Опираясь на положение черепа в разрезе, эксперты предположили, что это один из самых поздних или даже самый поздний из найденных в этом регионе мамонтов.До сих пор считалось, что последняя популяция обитала на территории острова Врангеля девять-четыре тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии 12 300 лет назад; при этом уже девять тысяч лет назад их не было, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции Сергей Вартанян."Это самый молодой мамонт и на Чукотке, и в Якутии. Еще уникальность этой находки в том, что мы нашли почти полностью сохранившийся череп и бивни, что бывает очень редко", — рассказал Вартанян.Ученый добавил, что теперь предстоит сделать подробный анализ находки.
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общество, российская академия наук, остров врангеля (россия), чукотка, россия, новости - туризм
09:54 13.10.2021 (обновлено: 13:00 13.10.2021)
 
На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта

Магаданские ученые обнаружили кости самого молодого мамонта на Чукотке

© Фото : СВКНИИ ДВО РАНСотрудники Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН с найденными бивнями молодого мамонта
Сотрудники Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН с найденными бивнями молодого мамонта - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : СВКНИИ ДВО РАН
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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) нашли кости мамонта, которым не более 12 тысяч лет, сообщается на сайте заведения.
"В июле 2021-го во время полевых работ <...> на Чаунской низменности (Западная Чукотка, Северо-Восток России) в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем был обнаружен череп молодого мамонта (Mammuthusprimigenius) без нижней челюсти с бивнями. Бивни отделились от черепа недавно и лежали на расстоянии не более полуметра", — сказано в публикации.
Опираясь на положение черепа в разрезе, эксперты предположили, что это один из самых поздних или даже самый поздний из найденных в этом регионе мамонтов.
До сих пор считалось, что последняя популяция обитала на территории острова Врангеля девять-четыре тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии 12 300 лет назад; при этом уже девять тысяч лет назад их не было, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции Сергей Вартанян.
"Это самый молодой мамонт и на Чукотке, и в Якутии. Еще уникальность этой находки в том, что мы нашли почти полностью сохранившийся череп и бивни, что бывает очень редко", — рассказал Вартанян.
Ученый добавил, что теперь предстоит сделать подробный анализ находки.
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ОбществоРоссийская академия наукОстров Врангеля (Россия)ЧукоткаРоссияНовости - Туризм
 
 
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