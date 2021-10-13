https://ria.ru/20211013/mamont-1754319613.html

На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта

На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта - РИА Новости, 13.10.2021

На Чукотке обнаружили кости самого молодого мамонта

Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) нашли кости мамонта, которым не более 12 тысяч лет, сообщается на... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:54

2021-10-13T09:54

2021-10-13T13:00

общество

российская академия наук

остров врангеля (россия)

чукотка

россия

новости - туризм

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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) нашли кости мамонта, которым не более 12 тысяч лет, сообщается на сайте заведения."В июле 2021-го во время полевых работ <...> на Чаунской низменности (Западная Чукотка, Северо-Восток России) в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем был обнаружен череп молодого мамонта (Mammuthusprimigenius) без нижней челюсти с бивнями. Бивни отделились от черепа недавно и лежали на расстоянии не более полуметра", — сказано в публикации.Опираясь на положение черепа в разрезе, эксперты предположили, что это один из самых поздних или даже самый поздний из найденных в этом регионе мамонтов.До сих пор считалось, что последняя популяция обитала на территории острова Врангеля девять-четыре тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии 12 300 лет назад; при этом уже девять тысяч лет назад их не было, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции Сергей Вартанян."Это самый молодой мамонт и на Чукотке, и в Якутии. Еще уникальность этой находки в том, что мы нашли почти полностью сохранившийся череп и бивни, что бывает очень редко", — рассказал Вартанян.Ученый добавил, что теперь предстоит сделать подробный анализ находки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/yamal-1746866940.html

остров врангеля (россия)

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская академия наук, остров врангеля (россия), чукотка, россия, новости - туризм