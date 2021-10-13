https://ria.ru/20211013/lisitsy-1754403225.html

Суд запретил россиянам держать дома лисиц

Суд запретил россиянам держать дома лисиц - РИА Новости, 13.10.2021

Суд запретил россиянам держать дома лисиц

Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:02

2021-10-13T16:02

2021-10-13T16:02

общество

верховный суд рф

российская академия наук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571994205_0:223:2852:1827_1920x0_80_0_0_142ef55c103b08eb33093ab24a185281.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, сообщили РИА Новости в суде.С иском в суд обратился мужчина, который хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Он утверждал, что в силу генетических изменений такая порода лис не представляет опасности для человека и ее возможно содержать в домашних условиях. Однако она все еще относится к виду "обыкновенная лисица", которая включена в перечень животных, держать которых дома запрещено.Он утверждал, что лисы, приобретенные после января 2020 года, когда перечень вступил в силу, будут конфискованы."Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у домашнего животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания. Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными", - перечислены доводы истца в решении суда.Суд отклонил иск, решение вступило в законную силу.Суд указал, что при составлении списка были привлечены эксперты из "Московского зоопарка", Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. По мнению суда, истец просил изменить нормативный акт, что к компетенции суда не относится.

https://ria.ru/20210531/tsirk-1734872927.html

https://ria.ru/20210916/napadenie-1750356621.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, верховный суд рф, российская академия наук, россия