Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/lisitsy-1754403225.html
Суд запретил россиянам держать дома лисиц
Суд запретил россиянам держать дома лисиц - РИА Новости, 13.10.2021
Суд запретил россиянам держать дома лисиц
Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:02
2021-10-13T16:02
общество
верховный суд рф
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571994205_0:223:2852:1827_1920x0_80_0_0_142ef55c103b08eb33093ab24a185281.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, сообщили РИА Новости в суде.С иском в суд обратился мужчина, который хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Он утверждал, что в силу генетических изменений такая порода лис не представляет опасности для человека и ее возможно содержать в домашних условиях. Однако она все еще относится к виду "обыкновенная лисица", которая включена в перечень животных, держать которых дома запрещено.Он утверждал, что лисы, приобретенные после января 2020 года, когда перечень вступил в силу, будут конфискованы."Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у домашнего животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания. Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными", - перечислены доводы истца в решении суда.Суд отклонил иск, решение вступило в законную силу.Суд указал, что при составлении списка были привлечены эксперты из "Московского зоопарка", Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. По мнению суда, истец просил изменить нормативный акт, что к компетенции суда не относится.
https://ria.ru/20210531/tsirk-1734872927.html
https://ria.ru/20210916/napadenie-1750356621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571994205_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_9d3c80cfdb0128f8793f7f539373fd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, верховный суд рф, российская академия наук, россия
16:02 13.10.2021
 
Суд запретил россиянам держать дома лисиц

Верховный суд оставил лисиц в списке животных, запрещенных к содержанию дома

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисица с детенышем, поселившаяся на острове Русском
Лисица с детенышем, поселившаяся на острове Русском - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, сообщили РИА Новости в суде.
С иском в суд обратился мужчина, который хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Он утверждал, что в силу генетических изменений такая порода лис не представляет опасности для человека и ее возможно содержать в домашних условиях. Однако она все еще относится к виду "обыкновенная лисица", которая включена в перечень животных, держать которых дома запрещено.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 10:08
На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
Он утверждал, что лисы, приобретенные после января 2020 года, когда перечень вступил в силу, будут конфискованы.
"Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у домашнего животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания. Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными", - перечислены доводы истца в решении суда.
Пума - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 16:02
Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье
Суд отклонил иск, решение вступило в законную силу.
Суд указал, что при составлении списка были привлечены эксперты из "Московского зоопарка", Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. По мнению суда, истец просил изменить нормативный акт, что к компетенции суда не относится.
 
ОбществоВерховный суд РФРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния