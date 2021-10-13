Суд запретил россиянам держать дома лисиц
Верховный суд оставил лисиц в списке животных, запрещенных к содержанию дома
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисица с детенышем, поселившаяся на острове Русском
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, сообщили РИА Новости в суде.
С иском в суд обратился мужчина, который хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Он утверждал, что в силу генетических изменений такая порода лис не представляет опасности для человека и ее возможно содержать в домашних условиях. Однако она все еще относится к виду "обыкновенная лисица", которая включена в перечень животных, держать которых дома запрещено.
Он утверждал, что лисы, приобретенные после января 2020 года, когда перечень вступил в силу, будут конфискованы.
"Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у домашнего животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания. Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными", - перечислены доводы истца в решении суда.
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Суд отклонил иск, решение вступило в законную силу.
Суд указал, что при составлении списка были привлечены эксперты из "Московского зоопарка", Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. По мнению суда, истец просил изменить нормативный акт, что к компетенции суда не относится.