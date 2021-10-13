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Ленинградская область
https://ria.ru/20211013/komfort-1754366854.html
Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП
Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП - РИА Новости, 13.10.2021
Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП
Три четверти опрошенных жителей Ленинградской области считают населенный пункт, в котором они проживают, комфортным; сообщил в своем официальном... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:42
2021-10-13T13:42
ленинградская область
кириши
тосненский район
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Три четверти опрошенных жителей Ленинградской области считают населенный пункт, в котором они проживают, комфортным; сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте глава региона Александр Дрозденко со ссылкой на данные проведенного соцопроса.По его словам, по итогам социологических опросов по темам "Комфортная среда" и "Благоустройство", 73% опрошенных жителей региона считают, что их населенный пункт комфортен для жизни. Еще 71% активных пользователей социальных сетей отметили, что в последние три года облик их населенных пунктов улучшился.Как отметил в пресс-службе областной администрации, в 2021 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. Обновление коснулось всех районов региона. Большая часть общественных территорий уже сделана. Так, в середине октября в Киришах открылся новый сквер "Сказка", благоустроенный по нацпроекту "Жилье и городская среда". Там появились качели, батуты, арт-объекты "Лабиринт", канатная дорога, благоустроены газоны, сделаны клумбы, высажены деревья. Были обустроены новые пешеходные дорожки, светодиодное освещение и скамейки. А в Тосненском районе завершается благоустройство парка Александра Невского, созданного на месте стоянки и молитвы великого благоверного князя перед Невской битвой. На данный момент основные работы уже завершены: в парке установлены 29 скамеек, 160 светильников, 14 прожекторов, полностью выполнено мощение пешеходных дорожек, высажены 30 берёз и кусты кизильника вдоль дорожек, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов установлен инфостенд.
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кириши, тосненский район, ленинградская область, александр дрозденко
13:42 13.10.2021
 

Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП

© Фото : Евгений АдаевВолховский район Ленинградской области
Волховский район Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Евгений Адаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Три четверти опрошенных жителей Ленинградской области считают населенный пункт, в котором они проживают, комфортным; сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте глава региона Александр Дрозденко со ссылкой на данные проведенного соцопроса.
По его словам, по итогам социологических опросов по темам "Комфортная среда" и "Благоустройство", 73% опрошенных жителей региона считают, что их населенный пункт комфортен для жизни. Еще 71% активных пользователей социальных сетей отметили, что в последние три года облик их населенных пунктов улучшился.
"Подавляющее большинство удовлетворены наличием уникальных культурных объектов (82%), комфортом (82%) и экологичностью населенного пункта (79%). Большинство респондентов удовлетворены состоянием детских площадок (81%), зеленых насаждений (81%), парков и скверов (80%). 43% опрошенных ответили, что за последние 3 года их населенный пункт был благоустроен. Каждый пятый (21%) ответил, что он готов участвовать в благоустройстве на общественных началах", — написал губернатор Ленобласти.
Как отметил в пресс-службе областной администрации, в 2021 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. Обновление коснулось всех районов региона. Большая часть общественных территорий уже сделана. Так, в середине октября в Киришах открылся новый сквер "Сказка", благоустроенный по нацпроекту "Жилье и городская среда". Там появились качели, батуты, арт-объекты "Лабиринт", канатная дорога, благоустроены газоны, сделаны клумбы, высажены деревья. Были обустроены новые пешеходные дорожки, светодиодное освещение и скамейки. А в Тосненском районе завершается благоустройство парка Александра Невского, созданного на месте стоянки и молитвы великого благоверного князя перед Невской битвой. На данный момент основные работы уже завершены: в парке установлены 29 скамеек, 160 светильников, 14 прожекторов, полностью выполнено мощение пешеходных дорожек, высажены 30 берёз и кусты кизильника вдоль дорожек, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов установлен инфостенд.
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Ленинградская областьКиришиТосненский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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