https://ria.ru/20211013/komfort-1754366854.html

Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП

Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП - РИА Новости, 13.10.2021

Большинство жителей Ленобласти считают комфортным для жизни свой НП

Три четверти опрошенных жителей Ленинградской области считают населенный пункт, в котором они проживают, комфортным; сообщил в своем официальном... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:42

2021-10-13T13:42

2021-10-13T13:42

ленинградская область

кириши

тосненский район

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Три четверти опрошенных жителей Ленинградской области считают населенный пункт, в котором они проживают, комфортным; сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте глава региона Александр Дрозденко со ссылкой на данные проведенного соцопроса.По его словам, по итогам социологических опросов по темам "Комфортная среда" и "Благоустройство", 73% опрошенных жителей региона считают, что их населенный пункт комфортен для жизни. Еще 71% активных пользователей социальных сетей отметили, что в последние три года облик их населенных пунктов улучшился.Как отметил в пресс-службе областной администрации, в 2021 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. Обновление коснулось всех районов региона. Большая часть общественных территорий уже сделана. Так, в середине октября в Киришах открылся новый сквер "Сказка", благоустроенный по нацпроекту "Жилье и городская среда". Там появились качели, батуты, арт-объекты "Лабиринт", канатная дорога, благоустроены газоны, сделаны клумбы, высажены деревья. Были обустроены новые пешеходные дорожки, светодиодное освещение и скамейки. А в Тосненском районе завершается благоустройство парка Александра Невского, созданного на месте стоянки и молитвы великого благоверного князя перед Невской битвой. На данный момент основные работы уже завершены: в парке установлены 29 скамеек, 160 светильников, 14 прожекторов, полностью выполнено мощение пешеходных дорожек, высажены 30 берёз и кусты кизильника вдоль дорожек, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов установлен инфостенд.

https://ria.ru/20211011/proekt-1753987330.html

кириши

тосненский район

ленинградская область

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кириши, тосненский район, ленинградская область, александр дрозденко