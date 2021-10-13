Самый главный тролль Голливуда: Саша Барон Коэн и его шутки
Саша Барон Коэн родился в Лондоне, в далекой от актерской среды семье: его отец был владельцем магазина мужской одежды, а мать — инструктором по лечебной физкультуре.
Интересно, что прапрадед Саши по отцовской линии, ювелир Хаим Коэн, жил на территории современной Белоруссии, эмигрировал в Англию и женился на эмигрантке из Польши.
Саша Барон Коэн родился в Лондоне, в далекой от актерской среды семье: его отец был владельцем магазина мужской одежды, а мать — инструктором по лечебной физкультуре.
Интересно, что прапрадед Саши по отцовской линии, ювелир Хаим Коэн, жил на территории современной Белоруссии, эмигрировал в Англию и женился на эмигрантке из Польши.
Учился Коэн в Кембридже, где занимался историей и исследованием роли американских евреев в поддержке борьбы афроамериканцев США за свои права.
Тогда же Саша начал играть на сцене: с третьего раза он поступил в комедийную труппу, в которой в разные годы состояли Питер Кук, Стивен Фрай, Эмма Томпсон. Коэн участвовал в мюзикле "Скрипач на крыше", спектакле "Сирано де Бержерак".
Ну а после окончания университета какое-то время работал моделью.
Учился Коэн в Кембридже, где занимался историей и исследованием роли американских евреев в поддержке борьбы афроамериканцев США за свои права.
Тогда же Саша начал играть на сцене: с третьего раза он поступил в комедийную труппу, в которой в разные годы состояли Питер Кук, Стивен Фрай, Эмма Томпсон. Коэн участвовал в мюзикле "Скрипач на крыше", спектакле "Сирано де Бержерак".
Ну а после окончания университета какое-то время работал моделью.
Но гламур его не очень впечатлил, и Коэн сосредоточился на карьере комика.
Одним из самых узнаваемых сценических персонажей, которых он придумал, стал гангста-рэпер Али Джи. В этом качестве артист вел сатирическую программу "Шоу Али Джи" на MTV.
В ней он брал интервью у звезд, политиков, обычных людей, шокируя их невежеством и забрасывая провокационными вопросами. Досталось Дэвиду Бекхэму, священнику, советнице Билла Клинтона и многим другим.
Но гламур его не очень впечатлил, и Коэн сосредоточился на карьере комика.
Одним из самых узнаваемых сценических персонажей, которых он придумал, стал гангста-рэпер Али Джи. В этом качестве артист вел сатирическую программу "Шоу Али Джи" на MTV.
В ней он брал интервью у звезд, политиков, обычных людей, шокируя их невежеством и забрасывая провокационными вопросами. Досталось Дэвиду Бекхэму, священнику, советнице Билла Клинтона и многим другим.
"Коллегой" Али Джи стал казахстанский тележурналист Борат Сагдиев. Коэн представлял его как расиста, гомофоба, а позднее он стал главным героем комедийного псевдодокументального фильма "Борат" и его продолжения.
Он путешествовал по США, интервьюировал местных, а заодно стремился к мечте — жениться на Памеле Андерсон.
Комичности сюжету придавало то, что встречающиеся на пути Коэна феминистки, реднеки, проповедники принимали его розыгрыши за реальные интервью.
После выхода картины Сашу обвинили буквально во всем: расизме, антисемитизме, антифеминизме, злоупотреблении "туалетным" и слишком откровенным юмором. Но это не помешало ему получить "Золотой глобус".
В Казахстане (немногие в мире до того знали о существовании этой страны) показ фильма запретили, в России не выпустили в прокат, но растащили на мемы.
"Коллегой" Али Джи стал казахстанский тележурналист Борат Сагдиев. Коэн представлял его как расиста, гомофоба, а позднее он стал главным героем комедийного псевдодокументального фильма "Борат" и его продолжения.
Он путешествовал по США, интервьюировал местных, а заодно стремился к мечте — жениться на Памеле Андерсон.
Комичности сюжету придавало то, что встречающиеся на пути Коэна феминистки, реднеки, проповедники принимали его розыгрыши за реальные интервью.
После выхода картины Сашу обвинили буквально во всем: расизме, антисемитизме, антифеминизме, злоупотреблении "туалетным" и слишком откровенным юмором. Но это не помешало ему получить "Золотой глобус".
В Казахстане (немногие в мире до того знали о существовании этой страны) показ фильма запретили, в России не выпустили в прокат, но растащили на мемы.
Бората сменил манерный австрийский репортер Бруно Гехард.
Через него Коэн высмеивал людей нетрадиционной ориентации, двуличность мира моды.
Он интервьюировал гомофобов, задавал провокационные вопросы и шокировал собеседников своей излишней манерностью и гротескным поведением.
В образе Бруно Коэн чуть не сорвал показ моды в Милане, пробрался в военную академию в одном из штатов США, на съемочную площадку фильма — то есть вел себя как настоящий репортер.
Бората сменил манерный австрийский репортер Бруно Гехард.
Через него Коэн высмеивал людей нетрадиционной ориентации, двуличность мира моды.
Он интервьюировал гомофобов, задавал провокационные вопросы и шокировал собеседников своей излишней манерностью и гротескным поведением.
В образе Бруно Коэн чуть не сорвал показ моды в Милане, пробрался в военную академию в одном из штатов США, на съемочную площадку фильма — то есть вел себя как настоящий репортер.
После того как журналисты Борат и Бруно стали самостоятельными звездами, Коэн решил создать адмирала-генерала Аладина, диктатора вымышленной североафриканской страны.
Отчасти сатира стала "переизданием" фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор", но куда менее безобидной.
Коэн умудрился оскорбить мусульман, гуманистов, политиков разного толка: его герой казнит подданных без разбора, ведет разгульный образ жизни, участвует в придуманных им нетолерантных играх, наказывает ученых, которые смеют перечить.
"Диктатор" стал очередным примером неполиткорректного юмора и эксцентричных шуток, при этом настолько злободневных, что его запретили, сократили или цензурировали во многих странах.
После того как журналисты Борат и Бруно стали самостоятельными звездами, Коэн решил создать адмирала-генерала Аладина, диктатора вымышленной североафриканской страны.
Отчасти сатира стала "переизданием" фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор", но куда менее безобидной.
Коэн умудрился оскорбить мусульман, гуманистов, политиков разного толка: его герой казнит подданных без разбора, ведет разгульный образ жизни, участвует в придуманных им нетолерантных играх, наказывает ученых, которые смеют перечить.
"Диктатор" стал очередным примером неполиткорректного юмора и эксцентричных шуток, при этом настолько злободневных, что его запретили, сократили или цензурировали во многих странах.
Коэн мечтал о драматических ролях. Он мог сыграть Фредди Меркьюри в байопике про группу Queen.
Но в итоге выбыл из проекта из-за творческих разногласий с участниками коллектива.
Поговаривали, из-за того, что Саша хотел показать жизнь Меркьюри без цензуры, а музыканты настаивали на семейном кино. В итоге официальная причина — Коэн не был серьезно настроен на коллаборацию.
Коэн мечтал о драматических ролях. Он мог сыграть Фредди Меркьюри в байопике про группу Queen.
Но в итоге выбыл из проекта из-за творческих разногласий с участниками коллектива.
Поговаривали, из-за того, что Саша хотел показать жизнь Меркьюри без цензуры, а музыканты настаивали на семейном кино. В итоге официальная причина — Коэн не был серьезно настроен на коллаборацию.
Его герои не остаются жить только на экране. Бруно пришел на церемонию MTV Video Music Awards в леопардовой кофте. На самой премии должен был спуститься на сцену по тросу в костюме ангела, чтобы объявить победителя в категории "Лучшая мужская роль".
Но что-то пошло не так: Бруно практически только в крыльях приземлился почти на лицо рэпера Эминема. Параллельно он успел объявить победителя в одной из номинаций (им стал Зак Эфрон). Который со сцены признался, что "это самый классный способ узнать о награде".
Уже потом и Саша, и Эминем в разных интервью рассказывали, что этот "номер" был заранее спланирован. Главное, что все остались довольны.
Его герои не остаются жить только на экране. Бруно пришел на церемонию MTV Video Music Awards в леопардовой кофте. На самой премии должен был спуститься на сцену по тросу в костюме ангела, чтобы объявить победителя в категории "Лучшая мужская роль".
Но что-то пошло не так: Бруно практически только в крыльях приземлился почти на лицо рэпера Эминема. Параллельно он успел объявить победителя в одной из номинаций (им стал Зак Эфрон). Который со сцены признался, что "это самый классный способ узнать о награде".
Уже потом и Саша, и Эминем в разных интервью рассказывали, что этот "номер" был заранее спланирован. Главное, что все остались довольны.
На более консервативных премиях Коэн тоже в центре внимания. Так, в 2013-м на церемонии Britannia Awards ему вручали почетную награду имени Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в комедии.
Актер вышел на сцену, поблагодарил пожилую женщину в инвалидной коляске по имени Грейс, которая якобы была единственной оставшейся в живых актрисой, работавшей вместе с Чаплином в картине "Огни большого города".
Она вручила Саше подарок — трость Чаплина, актер облокотился на нее, сымитировал походку Чарли, а потом трость сломалась.
Коэн упал на Грейс, столкнул ее в инвалидной коляске со сцены. Публика пришла в ужас, кто-то бросился помогать женщине, а Саша продолжил свою речь.
Только после этого стало ясно, что это был заранее спланированный скетч.
На более консервативных премиях Коэн тоже в центре внимания. Так, в 2013-м на церемонии Britannia Awards ему вручали почетную награду имени Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в комедии.
Актер вышел на сцену, поблагодарил пожилую женщину в инвалидной коляске по имени Грейс, которая якобы была единственной оставшейся в живых актрисой, работавшей вместе с Чаплином в картине "Огни большого города".
Она вручила Саше подарок — трость Чаплина, актер облокотился на нее, сымитировал походку Чарли, а потом трость сломалась.
Коэн упал на Грейс, столкнул ее в инвалидной коляске со сцены. Публика пришла в ужас, кто-то бросился помогать женщине, а Саша продолжил свою речь.
Только после этого стало ясно, что это был заранее спланированный скетч.
Зато в личной жизни у Коэна все спокойно: он уже много лет женат на австралийской актрисе Айле Фишер.
Пара воспитывает троих детей: дочерей Олив и Элулу и сына Монтгомери.
Айла признавалась, что очень волнуется за мужа и рада, когда узнает о его задумках последней.
Зато в личной жизни у Коэна все спокойно: он уже много лет женат на австралийской актрисе Айле Фишер.
Пара воспитывает троих детей: дочерей Олив и Элулу и сына Монтгомери.
Айла признавалась, что очень волнуется за мужа и рада, когда узнает о его задумках последней.
"Меня никогда не судили за мои мысли", — говорит герой Коэна в номинированном на Оскар фильме "Суд над чикагской четверкой". Про себя актер такого сказать не может. Далеко не все зрители воспринимают его пранки и шутки. Зато их ценят киноакадемики, вручая всевозможные награды за Бората, Бруно и Али Джи. За драматические роли он пока получал только номинации, но, видимо, будет продолжать пытаться стать из великого клоуна великим трагиком.
"Меня никогда не судили за мои мысли", — говорит герой Коэна в номинированном на Оскар фильме "Суд над чикагской четверкой". Про себя актер такого сказать не может. Далеко не все зрители воспринимают его пранки и шутки. Зато их ценят киноакадемики, вручая всевозможные награды за Бората, Бруно и Али Джи. За драматические роли он пока получал только номинации, но, видимо, будет продолжать пытаться стать из великого клоуна великим трагиком.