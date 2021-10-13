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Культура
https://ria.ru/20211013/kino-1754262319.html
Самый главный тролль Голливуда: Саша Барон Коэн и его шутки
Самый главный тролль Голливуда: Саша Барон Коэн и его шутки - РИА Новости, 13.10.2021
Самый главный тролль Голливуда: Саша Барон Коэн и его шутки
Шутки всегда на грани, появление на ковровых дорожках — скандал. Его недолюбливают звезды и политики, он высмеивает самые горячие темы, не церемонится с... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:00
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саша барон коэн
queen
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Шутки всегда на грани, появление на ковровых дорожках — скандал. Его недолюбливают звезды и политики, он высмеивает самые горячие темы, не церемонится с Эминемом и пожилыми леди. Британскому комику Саше Барону Коэну — 50. О том, откуда он взялся, его самых противоречивых выходках и неоднозначных розыгрышах, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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саша барон коэн, фото, queen, чаплин чарли, фредди меркьюри (фаpух булсара) , дэвид бэкхем, маршалл брюс мэтерс (эминем), зак эфрон, знаменитости, кино и сериалы
08:00 13.10.2021 (обновлено: 08:05 13.10.2021)
 

Самый главный тролль Голливуда: Саша Барон Коэн и его шутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Шутки всегда на грани, появление на ковровых дорожках — скандал. Его недолюбливают звезды и политики, он высмеивает самые горячие темы, не церемонится с Эминемом и пожилыми леди. Британскому комику Саше Барону Коэну — 50. О том, откуда он взялся, его самых противоречивых выходках и неоднозначных розыгрышах, — в материале РИА Новости.
© AFP 2021 / Rick Rycroft

Саша Барон Коэн родился в Лондоне, в далекой от актерской среды семье: его отец был владельцем магазина мужской одежды, а мать — инструктором по лечебной физкультуре.

Интересно, что прапрадед Саши по отцовской линии, ювелир Хаим Коэн, жил на территории современной Белоруссии, эмигрировал в Англию и женился на эмигрантке из Польши.

Исла Фишер чистит костюм Саши Барона Коэна
1 из 11

Саша Барон Коэн родился в Лондоне, в далекой от актерской среды семье: его отец был владельцем магазина мужской одежды, а мать — инструктором по лечебной физкультуре.

Интересно, что прапрадед Саши по отцовской линии, ювелир Хаим Коэн, жил на территории современной Белоруссии, эмигрировал в Англию и женился на эмигрантке из Польши.

© AFP 2021 / Rick Rycroft
© flickr.com/llee_wu

Учился Коэн в Кембридже, где занимался историей и исследованием роли американских евреев в поддержке борьбы афроамериканцев США за свои права.

Тогда же Саша начал играть на сцене: с третьего раза он поступил в комедийную труппу, в которой в разные годы состояли Питер Кук, Стивен Фрай, Эмма Томпсон. Коэн участвовал в мюзикле "Скрипач на крыше", спектакле "Сирано де Бержерак".

Ну а после окончания университета какое-то время работал моделью.

Университет Кембридж
2 из 11

Учился Коэн в Кембридже, где занимался историей и исследованием роли американских евреев в поддержке борьбы афроамериканцев США за свои права.

Тогда же Саша начал играть на сцене: с третьего раза он поступил в комедийную труппу, в которой в разные годы состояли Питер Кук, Стивен Фрай, Эмма Томпсон. Коэн участвовал в мюзикле "Скрипач на крыше", спектакле "Сирано де Бержерак".

Ну а после окончания университета какое-то время работал моделью.

© flickr.com/llee_wu
© AP Photo / Steven Senne

Но гламур его не очень впечатлил, и Коэн сосредоточился на карьере комика.

Одним из самых узнаваемых сценических персонажей, которых он придумал, стал гангста-рэпер Али Джи. В этом качестве артист вел сатирическую программу "Шоу Али Джи" на MTV.

В ней он брал интервью у звезд, политиков, обычных людей, шокируя их невежеством и забрасывая провокационными вопросами. Досталось Дэвиду Бекхэму, священнику, советнице Билла Клинтона и многим другим.

Комик и телеведущий Саша Барон Коэн в образе одного из своих персонажей Али Джи
3 из 11

Но гламур его не очень впечатлил, и Коэн сосредоточился на карьере комика.

Одним из самых узнаваемых сценических персонажей, которых он придумал, стал гангста-рэпер Али Джи. В этом качестве артист вел сатирическую программу "Шоу Али Джи" на MTV.

В ней он брал интервью у звезд, политиков, обычных людей, шокируя их невежеством и забрасывая провокационными вопросами. Досталось Дэвиду Бекхэму, священнику, советнице Билла Клинтона и многим другим.

© AP Photo / Steven Senne
© AFP 2021 / Scott Gries

"Коллегой" Али Джи стал казахстанский тележурналист Борат Сагдиев. Коэн представлял его как расиста, гомофоба, а позднее он стал главным героем комедийного псевдодокументального фильма "Борат" и его продолжения.

Он путешествовал по США, интервьюировал местных, а заодно стремился к мечте — жениться на Памеле Андерсон.

Комичности сюжету придавало то, что встречающиеся на пути Коэна феминистки, реднеки, проповедники принимали его розыгрыши за реальные интервью.

После выхода картины Сашу обвинили буквально во всем: расизме, антисемитизме, антифеминизме, злоупотреблении "туалетным" и слишком откровенным юмором. Но это не помешало ему получить "Золотой глобус".

В Казахстане (немногие в мире до того знали о существовании этой страны) показ фильма запретили, в России не выпустили в прокат, но растащили на мемы.

Саша Барон Коэн в Нью-Йорке
4 из 11

"Коллегой" Али Джи стал казахстанский тележурналист Борат Сагдиев. Коэн представлял его как расиста, гомофоба, а позднее он стал главным героем комедийного псевдодокументального фильма "Борат" и его продолжения.

Он путешествовал по США, интервьюировал местных, а заодно стремился к мечте — жениться на Памеле Андерсон.

Комичности сюжету придавало то, что встречающиеся на пути Коэна феминистки, реднеки, проповедники принимали его розыгрыши за реальные интервью.

После выхода картины Сашу обвинили буквально во всем: расизме, антисемитизме, антифеминизме, злоупотреблении "туалетным" и слишком откровенным юмором. Но это не помешало ему получить "Золотой глобус".

В Казахстане (немногие в мире до того знали о существовании этой страны) показ фильма запретили, в России не выпустили в прокат, но растащили на мемы.

© AFP 2021 / Scott Gries
© AP Photo / Joel Ryan

Бората сменил манерный австрийский репортер Бруно Гехард.

Через него Коэн высмеивал людей нетрадиционной ориентации, двуличность мира моды.

Он интервьюировал гомофобов, задавал провокационные вопросы и шокировал собеседников своей излишней манерностью и гротескным поведением.

В образе Бруно Коэн чуть не сорвал показ моды в Милане, пробрался в военную академию в одном из штатов США, на съемочную площадку фильма — то есть вел себя как настоящий репортер.

Британский актер Саша Барон Коэн в образе персонажа Бруно
5 из 11

Бората сменил манерный австрийский репортер Бруно Гехард.

Через него Коэн высмеивал людей нетрадиционной ориентации, двуличность мира моды.

Он интервьюировал гомофобов, задавал провокационные вопросы и шокировал собеседников своей излишней манерностью и гротескным поведением.

В образе Бруно Коэн чуть не сорвал показ моды в Милане, пробрался в военную академию в одном из штатов США, на съемочную площадку фильма — то есть вел себя как настоящий репортер.

© AP Photo / Joel Ryan
© Фото : Paramount Pictures (2012)

После того как журналисты Борат и Бруно стали самостоятельными звездами, Коэн решил создать адмирала-генерала Аладина, диктатора вымышленной североафриканской страны.

Отчасти сатира стала "переизданием" фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор", но куда менее безобидной.

Коэн умудрился оскорбить мусульман, гуманистов, политиков разного толка: его герой казнит подданных без разбора, ведет разгульный образ жизни, участвует в придуманных им нетолерантных играх, наказывает ученых, которые смеют перечить.

"Диктатор" стал очередным примером неполиткорректного юмора и эксцентричных шуток, при этом настолько злободневных, что его запретили, сократили или цензурировали во многих странах.

Кадр из фильма Диктатор
6 из 11

После того как журналисты Борат и Бруно стали самостоятельными звездами, Коэн решил создать адмирала-генерала Аладина, диктатора вымышленной североафриканской страны.

Отчасти сатира стала "переизданием" фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор", но куда менее безобидной.

Коэн умудрился оскорбить мусульман, гуманистов, политиков разного толка: его герой казнит подданных без разбора, ведет разгульный образ жизни, участвует в придуманных им нетолерантных играх, наказывает ученых, которые смеют перечить.

"Диктатор" стал очередным примером неполиткорректного юмора и эксцентричных шуток, при этом настолько злободневных, что его запретили, сократили или цензурировали во многих странах.

© Фото : Paramount Pictures (2012)
© AFP 2013, Hector Mata/flickr/Marco Bellucci/Carl Lender

Коэн мечтал о драматических ролях. Он мог сыграть Фредди Меркьюри в байопике про группу Queen.

Но в итоге выбыл из проекта из-за творческих разногласий с участниками коллектива.

Поговаривали, из-за того, что Саша хотел показать жизнь Меркьюри без цензуры, а музыканты настаивали на семейном кино. В итоге официальная причина — Коэн не был серьезно настроен на коллаборацию.

Британский актер Саша Барон Коэн и британский певец Фредди Меркьюри
7 из 11

Коэн мечтал о драматических ролях. Он мог сыграть Фредди Меркьюри в байопике про группу Queen.

Но в итоге выбыл из проекта из-за творческих разногласий с участниками коллектива.

Поговаривали, из-за того, что Саша хотел показать жизнь Меркьюри без цензуры, а музыканты настаивали на семейном кино. В итоге официальная причина — Коэн не был серьезно настроен на коллаборацию.

© AFP 2013, Hector Mata/flickr/Marco Bellucci/Carl Lender
© AP Photo / Matt Sayles

Его герои не остаются жить только на экране. Бруно пришел на церемонию MTV Video Music Awards в леопардовой кофте. На самой премии должен был спуститься на сцену по тросу в костюме ангела, чтобы объявить победителя в категории "Лучшая мужская роль".

Но что-то пошло не так: Бруно практически только в крыльях приземлился почти на лицо рэпера Эминема. Параллельно он успел объявить победителя в одной из номинаций (им стал Зак Эфрон). Который со сцены признался, что "это самый классный способ узнать о награде".

Уже потом и Саша, и Эминем в разных интервью рассказывали, что этот "номер" был заранее спланирован. Главное, что все остались довольны.

Саша Барон Коэн в образе Бруно на церемонии MTV Movie Awards 2009
8 из 11

Его герои не остаются жить только на экране. Бруно пришел на церемонию MTV Video Music Awards в леопардовой кофте. На самой премии должен был спуститься на сцену по тросу в костюме ангела, чтобы объявить победителя в категории "Лучшая мужская роль".

Но что-то пошло не так: Бруно практически только в крыльях приземлился почти на лицо рэпера Эминема. Параллельно он успел объявить победителя в одной из номинаций (им стал Зак Эфрон). Который со сцены признался, что "это самый классный способ узнать о награде".

Уже потом и Саша, и Эминем в разных интервью рассказывали, что этот "номер" был заранее спланирован. Главное, что все остались довольны.

© AP Photo / Matt Sayles
© AFP 2021 / Kevin Winter

На более консервативных премиях Коэн тоже в центре внимания. Так, в 2013-м на церемонии Britannia Awards ему вручали почетную награду имени Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в комедии.

Актер вышел на сцену, поблагодарил пожилую женщину в инвалидной коляске по имени Грейс, которая якобы была единственной оставшейся в живых актрисой, работавшей вместе с Чаплином в картине "Огни большого города".

Она вручила Саше подарок — трость Чаплина, актер облокотился на нее, сымитировал походку Чарли, а потом трость сломалась.

Коэн упал на Грейс, столкнул ее в инвалидной коляске со сцены. Публика пришла в ужас, кто-то бросился помогать женщине, а Саша продолжил свою речь.

Только после этого стало ясно, что это был заранее спланированный скетч.

Актер Саша Барон Коэн на церемонии Britannia Awards 2013
9 из 11

На более консервативных премиях Коэн тоже в центре внимания. Так, в 2013-м на церемонии Britannia Awards ему вручали почетную награду имени Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в комедии.

Актер вышел на сцену, поблагодарил пожилую женщину в инвалидной коляске по имени Грейс, которая якобы была единственной оставшейся в живых актрисой, работавшей вместе с Чаплином в картине "Огни большого города".

Она вручила Саше подарок — трость Чаплина, актер облокотился на нее, сымитировал походку Чарли, а потом трость сломалась.

Коэн упал на Грейс, столкнул ее в инвалидной коляске со сцены. Публика пришла в ужас, кто-то бросился помогать женщине, а Саша продолжил свою речь.

Только после этого стало ясно, что это был заранее спланированный скетч.

© AFP 2021 / Kevin Winter
© AFP 2021 / Vince Bucci

Зато в личной жизни у Коэна все спокойно: он уже много лет женат на австралийской актрисе Айле Фишер.

Пара воспитывает троих детей: дочерей Олив и Элулу и сына Монтгомери.

Айла признавалась, что очень волнуется за мужа и рада, когда узнает о его задумках последней.

Комик Саша Барон Коэн и его подруга Исла Фишер в Лос-Анджелесе
10 из 11

Зато в личной жизни у Коэна все спокойно: он уже много лет женат на австралийской актрисе Айле Фишер.

Пара воспитывает троих детей: дочерей Олив и Элулу и сына Монтгомери.

Айла признавалась, что очень волнуется за мужа и рада, когда узнает о его задумках последней.

© AFP 2021 / Vince Bucci
© Netflix

"Меня никогда не судили за мои мысли", — говорит герой Коэна в номинированном на Оскар фильме "Суд над чикагской четверкой". Про себя актер такого сказать не может. Далеко не все зрители воспринимают его пранки и шутки. Зато их ценят киноакадемики, вручая всевозможные награды за Бората, Бруно и Али Джи. За драматические роли он пока получал только номинации, но, видимо, будет продолжать пытаться стать из великого клоуна великим трагиком.

Кадр из трейлера фильма Суд над чикагской семеркой
11 из 11

"Меня никогда не судили за мои мысли", — говорит герой Коэна в номинированном на Оскар фильме "Суд над чикагской четверкой". Про себя актер такого сказать не может. Далеко не все зрители воспринимают его пранки и шутки. Зато их ценят киноакадемики, вручая всевозможные награды за Бората, Бруно и Али Джи. За драматические роли он пока получал только номинации, но, видимо, будет продолжать пытаться стать из великого клоуна великим трагиком.

© Netflix
 
КультураСаша Барон КоэнQueenЧаплин ЧарлиФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Дэвид БэкхемМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)Зак ЭфронЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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