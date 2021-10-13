Самый главный тролль Голливуда: Саша Барон Коэн и его шутки

Саша Барон Коэн родился в Лондоне, в далекой от актерской среды семье: его отец был владельцем магазина мужской одежды, а мать — инструктором по лечебной физкультуре.

Интересно, что прапрадед Саши по отцовской линии, ювелир Хаим Коэн, жил на территории современной Белоруссии, эмигрировал в Англию и женился на эмигрантке из Польши.