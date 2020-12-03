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https://ria.ru/20201203/borat-1587313021.html
Жена Саши Барона Коэна рассказала о своем отношении к "Борату"
Жена Саши Барона Коэна рассказала о своем отношении к "Борату"
Айла Фишер, австралийская актриса и жена Саши Барона Коэна рассказала в интервью изданию Herald Sun, что предпочитает оставаться в неведении относительно планов РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:55
2020-12-03T01:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
саша барон коэн
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Айла Фишер, австралийская актриса и жена Саши Барона Коэна рассказала в интервью изданию Herald Sun, что предпочитает оставаться в неведении относительно планов актера и режиссера по съемкам "Бората"."Мне повезло, что я узнаю о том, что случилось уже после того, как это произошло. И я могу спать по ночам, иначе я бы очень волновалась &lt;...&gt;. Так, мне стало известно, что он участвовал в митинге сторонников огнестрельного оружия, когда он был уже дома", — рассказала Фишер. "Думаю, он на опыте понял, что если будет рассказывать мне о таких вещах заранее, я сразу буду их пресекать", — добавила она. Актриса имела в виду сцену драки в "Борате 2", когда Барон Коэн в образе кантри-певца спасался от гнева разъяренной толпы после выступления на митинге за право ношения огнестрельного оружия в штате Вашингтон.Сам актер вспоминал, что по-настоящему опасался за свою жизнь в тот момент. Премьера сиквела "Бората" состоялась на Amazon Prime Video 23 октября.
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кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, вашингтон (штат)

Жена Саши Барона Коэна рассказала о своем отношении к "Борату"

01:55 03.12.2020
 
© AFP 2020 / Angela WeissКомик Саша Барон Коэн и его жена, актриса Исла Фишер на 88-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде
Комик Саша Барон Коэн и его жена, актриса Исла Фишер на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AFP 2020 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Айла Фишер, австралийская актриса и жена Саши Барона Коэна рассказала в интервью изданию Herald Sun, что предпочитает оставаться в неведении относительно планов актера и режиссера по съемкам "Бората".
"Мне повезло, что я узнаю о том, что случилось уже после того, как это произошло. И я могу спать по ночам, иначе я бы очень волновалась <...>. Так, мне стало известно, что он участвовал в митинге сторонников огнестрельного оружия, когда он был уже дома", — рассказала Фишер.
"Думаю, он на опыте понял, что если будет рассказывать мне о таких вещах заранее, я сразу буду их пресекать", — добавила она.
Актриса имела в виду сцену драки в "Борате 2", когда Барон Коэн в образе кантри-певца спасался от гнева разъяренной толпы после выступления на митинге за право ношения огнестрельного оружия в штате Вашингтон.
Сам актер вспоминал, что по-настоящему опасался за свою жизнь в тот момент.
Премьера сиквела "Бората" состоялась на Amazon Prime Video 23 октября.
Надувная лодка с изображением Бората в поддержку выхода сиквела Borat Subsequent Moviefilm на река Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 01:15Культура
В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыСаша Барон КоэнВашингтон (штат)
 
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