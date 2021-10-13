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Петербургский суд оставил в силе арест Хованского
Петербургский суд оставил в силе арест Хованского - РИА Новости, 13.10.2021
Петербургский суд оставил в силе арест Хованского
Санкт-Петербургский городской суд отказался выпускать из СИЗО блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:39
2021-10-13T15:09
происшествия
санкт-петербург
россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказался выпускать из СИЗО блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Отмечается, что Хованский, участвуя в заседании по видеосвязи, просил отметить, что находится в СИЗО уже четыре месяца, не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению."Следствие голословно обвиняет его, что он может скрыться от следствия и суда, ссылаясь на заграничный паспорт, однако свой паспорт он сдал следователю. Также у него есть гражданская супруга, престарелые родители, постоянный источник дохода, так как он является самозанятым блогером, все подтверждающие документы есть в материалах дела. Он очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест, либо иную меру, не связанную с заключением под стражу", - пересказывает доводы Хованского пресс-служба.Адвокат блогера Александр Передрук сообщил РИА Новости, что защитники намерены и дальше продолжать обжаловать судебные акты."Следствие утверждает, что он исполнил песню о "Норд-Осте". И ключевым является вопрос, когда это происходило. Следствие утверждает, что в 2018 году, по нашей версии - в 2012-м. Это важно, поскольку изменился уголовный закон и срок давности истёк. Мы продолжим собирать доказательства", - сказал Передрук.Хованского из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов", задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом. Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, юрий хованский
14:39 13.10.2021 (обновлено: 15:09 13.10.2021)
 
Петербургский суд оставил в силе арест Хованского

Суд оставил под арестом обвиненного в оправдании терроризма блогера Хованского

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказался выпускать из СИЗО блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Отмечается, что Хованский, участвуя в заседании по видеосвязи, просил отметить, что находится в СИЗО уже четыре месяца, не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению.
"Следствие голословно обвиняет его, что он может скрыться от следствия и суда, ссылаясь на заграничный паспорт, однако свой паспорт он сдал следователю. Также у него есть гражданская супруга, престарелые родители, постоянный источник дохода, так как он является самозанятым блогером, все подтверждающие документы есть в материалах дела. Он очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест, либо иную меру, не связанную с заключением под стражу", - пересказывает доводы Хованского пресс-служба.
Скриншот видео задержания блогера Хованского
9 июня, 11:14
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
Адвокат блогера Александр Передрук сообщил РИА Новости, что защитники намерены и дальше продолжать обжаловать судебные акты.
"Следствие утверждает, что он исполнил песню о "Норд-Осте". И ключевым является вопрос, когда это происходило. Следствие утверждает, что в 2018 году, по нашей версии - в 2012-м. Это важно, поскольку изменился уголовный закон и срок давности истёк. Мы продолжим собирать доказательства", - сказал Передрук.
Хованского из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов", задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом. Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 14:31
Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЮрий Хованский
 
 
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