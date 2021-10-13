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Пациенты украинских больниц и школьники начали замерзать
Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями - РИА Новости, 13.10.2021
Пациенты украинских больниц и школьники начали замерзать
Объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:59
2021-10-13T10:22
в мире
украина
нафтогаз украины
жкх
ситуация на украине
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели. Об этом на пресс-конференции "Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?" заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в свою очередь, заявили, что отключения ждут школы и другие объекты, потому что газа для прохождения отопительного сезона недостаточно, а денег на его покупку нет."Денег нет потому, что деньги, которые должны были уйти на газ, летом были потрачены на большое строительство (программа, объявленная президентом Владимиром Зеленским – Прим. ред.)", - объяснил эксперт.Ранее стало известно, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.Украинское правительство ранее заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксировали на уровне 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Поставлять топливо на таких условиях должен "Нафтогаз Трейдинг", но он не принимает участия в тендерах, а приходящие туда частные компании готовы это делать только по рыночным ценам.
https://ria.ru/20211011/krizis-1754104267.html
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в мире, украина, нафтогаз украины, жкх, ситуация на украине
03:59 13.10.2021 (обновлено: 10:22 13.10.2021)
 
Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями

Эксперт Ненно: пациенты украинских больниц вынуждены спасаться от холода с помощью одеял

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедицинские работники с пациентом в больнице города Коломыя, Украина
Медицинские работники с пациентом в больнице города Коломыя, Украина - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели. Об этом на пресс-конференции "Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?" заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
"В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель", - рассказала она.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в свою очередь, заявили, что отключения ждут школы и другие объекты, потому что газа для прохождения отопительного сезона недостаточно, а денег на его покупку нет.
"Денег нет потому, что деньги, которые должны были уйти на газ, летом были потрачены на большое строительство (программа, объявленная президентом Владимиром Зеленским – Прим. ред.)", - объяснил эксперт.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 21:21
"Вынесем власть вперед ногами". Украинцев разозлил газовый кризис в стране
Ранее стало известно, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Украинское правительство ранее заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксировали на уровне 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Поставлять топливо на таких условиях должен "Нафтогаз Трейдинг", но он не принимает участия в тендерах, а приходящие туда частные компании готовы это делать только по рыночным ценам.
 
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