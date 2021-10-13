Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/karting-1754473626.html
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге - РИА Новости, 13.10.2021
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:50
2021-10-13T23:50
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a79bed9934724a79b2ec622d09a7faf3.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, 11 октября в картинг-клубе на проспекте Культуры 9-летняя школьница, управляя неисправным картом, не оборудованным ремнями безопасности, врезалась в ограждение трассы. Ребенок был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетней на картинге", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин дал указание выяснить все обстоятельства, приведшие к травмированию девочки, и установить причастных к этому лиц. Расследование уголовного дела также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852750_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_d04c55c9d3387bd667a647c056511621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:50 13.10.2021
 
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге

Главе СК Бастрыкину доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, 11 октября в картинг-клубе на проспекте Культуры 9-летняя школьница, управляя неисправным картом, не оборудованным ремнями безопасности, врезалась в ограждение трассы. Ребенок был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетней на картинге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин дал указание выяснить все обстоятельства, приведшие к травмированию девочки, и установить причастных к этому лиц. Расследование уголовного дела также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 09:12
В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния