https://ria.ru/20211013/karting-1754473626.html
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге - РИА Новости, 13.10.2021
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:50
2021-10-13T23:50
2021-10-13T23:50
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, 11 октября в картинг-клубе на проспекте Культуры 9-летняя школьница, управляя неисправным картом, не оборудованным ремнями безопасности, врезалась в ограждение трассы. Ребенок был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетней на картинге", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин дал указание выяснить все обстоятельства, приведшие к травмированию девочки, и установить причастных к этому лиц. Расследование уголовного дела также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге
Главе СК Бастрыкину доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге