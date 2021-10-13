https://ria.ru/20211013/karting-1754473626.html

Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге

Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге - РИА Новости, 13.10.2021

Главе СК доложат о девочке, пострадавшей в картинг-центре в Петербурге

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T23:50

2021-10-13T23:50

2021-10-13T23:50

происшествия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу девочки, пострадавшей в картинг-центре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, 11 октября в картинг-клубе на проспекте Культуры 9-летняя школьница, управляя неисправным картом, не оборудованным ремнями безопасности, врезалась в ограждение трассы. Ребенок был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетней на картинге", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин дал указание выяснить все обстоятельства, приведшие к травмированию девочки, и установить причастных к этому лиц. Расследование уголовного дела также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия