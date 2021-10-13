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Шоубиз
https://ria.ru/20211013/karpovich-1754437543.html
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 13.10.2021
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем
Мирослава Карпович в комментариях "Пятому каналу" ответила на слухи о проблемах со здоровьем. Поклонники обеспокоены слишком худым внешним видом актрисы. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:53
2021-10-13T18:53
шоубиз
знаменитости
мирослава карпович
актеры
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мирослава Карпович в комментариях "Пятому каналу" ответила на слухи о проблемах со здоровьем. Поклонники обеспокоены слишком худым внешним видом актрисы.В социальных сетях даже высказывали предположения, что актриса лечится от недобора веса в клиниках. Однако Карпович опровергла эти домыслы.Поклонники в социальных сетях продолжают настаивать на своем и под каждой фотографией советуют Мирославе набрать вес.Ранее Карпович рассказала, что спокойно относится ко всему, что пишут о ней в прессе, в том числе о слухах о беременности.
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знаменитости, мирослава карпович, актеры
18:53 13.10.2021
 
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем из-за излишней худобы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Неуловимые. Последний герой"
Премьера фильма Неуловимые. Последний герой - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мирослава Карпович в комментариях "Пятому каналу" ответила на слухи о проблемах со здоровьем. Поклонники обеспокоены слишком худым внешним видом актрисы.

"Фантазерам двойка. Я еду на гастроли и жива-здорова. У меня много работы, так что все в порядке. Уже говорили о том, что я умираю. Уже десять лет говорят. Все никак не помру", – сказала Мирослава.

В социальных сетях даже высказывали предположения, что актриса лечится от недобора веса в клиниках. Однако Карпович опровергла эти домыслы.

"Я не в курсе того, что придумывают телеграмм-каналы. Я вполне прекрасно себя чувствую", – заключила актриса.

Поклонники в социальных сетях продолжают настаивать на своем и под каждой фотографией советуют Мирославе набрать вес.

"На фото, конечно, все очень красиво, но уж очень худая. Ну, хоть парочку прибавьте – аппетитнее будет", – написала одна из подписчиц.

Ранее Карпович рассказала, что спокойно относится ко всему, что пишут о ней в прессе, в том числе о слухах о беременности.
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