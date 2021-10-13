https://ria.ru/20211013/karpovich-1754437543.html

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 13.10.2021

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем

Мирослава Карпович в комментариях "Пятому каналу" ответила на слухи о проблемах со здоровьем. Поклонники обеспокоены слишком худым внешним видом актрисы. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:53

2021-10-13T18:53

2021-10-13T18:53

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мирослава Карпович в комментариях "Пятому каналу" ответила на слухи о проблемах со здоровьем. Поклонники обеспокоены слишком худым внешним видом актрисы.В социальных сетях даже высказывали предположения, что актриса лечится от недобора веса в клиниках. Однако Карпович опровергла эти домыслы.Поклонники в социальных сетях продолжают настаивать на своем и под каждой фотографией советуют Мирославе набрать вес.Ранее Карпович рассказала, что спокойно относится ко всему, что пишут о ней в прессе, в том числе о слухах о беременности.

https://ria.ru/20210908/priluchnyy-1749136655.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, мирослава карпович, актеры