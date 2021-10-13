Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем из-за излишней худобы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Неуловимые. Последний герой"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мирослава Карпович в комментариях "Пятому каналу" ответила на слухи о проблемах со здоровьем. Поклонники обеспокоены слишком худым внешним видом актрисы.
"Фантазерам двойка. Я еду на гастроли и жива-здорова. У меня много работы, так что все в порядке. Уже говорили о том, что я умираю. Уже десять лет говорят. Все никак не помру", – сказала Мирослава.
В социальных сетях даже высказывали предположения, что актриса лечится от недобора веса в клиниках. Однако Карпович опровергла эти домыслы.
"Я не в курсе того, что придумывают телеграмм-каналы. Я вполне прекрасно себя чувствую", – заключила актриса.
Поклонники в социальных сетях продолжают настаивать на своем и под каждой фотографией советуют Мирославе набрать вес.
"На фото, конечно, все очень красиво, но уж очень худая. Ну, хоть парочку прибавьте – аппетитнее будет", – написала одна из подписчиц.
Ранее Карпович рассказала, что спокойно относится ко всему, что пишут о ней в прессе, в том числе о слухах о беременности.