https://ria.ru/20210604/karpovich-1735593259.html

Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности

Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности - РИА Новости, 04.06.2021

Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:31

2021-06-04T12:31

2021-06-04T12:38

шоубиз

мирослава карпович

павел прилучный

знаменитости

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602432532_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c776a785d68704a6cf51b07c7107dad2.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.Актриса призналась, что спокойно относится к тому, что о ней пишут в прессе, в том числе и о планах в ближайшее время стать мамой. "Про меня чего только ни придумали уже. Для меня самое главное, что обо мне думают мои близкие люди, мои друзья. А они знают обо мне все и все понимают.", — говорит Карпович. Мирослава напомнила, что недавно состоялась премьера спектакля "На стриме", где она исполняет трюк, который было бы опасно делать в положении. Тем нее менее актриса не отрицает, что когда-нибудь все же решит родить ребенка. Мирослава Карпович сыграла Машу, старшую из пяти сестер, в сериале "Папины дочки". Эта роль принесла ей известность. Первый эпизод проекта вышел в эфир в сентябре 2007 года. Всего было снято 410 серий. Последний сезон "Папиных дочек" стартовал в конце ноября 2012 года. Слухи о романе Карпович и Павла Прилучного появились в Сети почти год назад. Впервые их отношения актер прокомментировал в мае 2021 в интервью журналу OK!

https://ria.ru/20210414/karpovich-1728247328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, дети