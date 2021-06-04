https://ria.ru/20210604/karpovich-1735593259.html
Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности
Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности - РИА Новости, 04.06.2021
Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:31
2021-06-04T12:31
2021-06-04T12:38
шоубиз
мирослава карпович
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знаменитости
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.Актриса призналась, что спокойно относится к тому, что о ней пишут в прессе, в том числе и о планах в ближайшее время стать мамой. "Про меня чего только ни придумали уже. Для меня самое главное, что обо мне думают мои близкие люди, мои друзья. А они знают обо мне все и все понимают.", — говорит Карпович. Мирослава напомнила, что недавно состоялась премьера спектакля "На стриме", где она исполняет трюк, который было бы опасно делать в положении. Тем нее менее актриса не отрицает, что когда-нибудь все же решит родить ребенка. Мирослава Карпович сыграла Машу, старшую из пяти сестер, в сериале "Папины дочки". Эта роль принесла ей известность. Первый эпизод проекта вышел в эфир в сентябре 2007 года. Всего было снято 410 серий. Последний сезон "Папиных дочек" стартовал в конце ноября 2012 года. Слухи о романе Карпович и Павла Прилучного появились в Сети почти год назад. Впервые их отношения актер прокомментировал в мае 2021 в интервью журналу OK!
https://ria.ru/20210414/karpovich-1728247328.html
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мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, дети
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала
в интервью WomanHit.
Актриса призналась, что спокойно относится к тому, что о ней пишут в прессе, в том числе и о планах в ближайшее время стать мамой.
"Про меня чего только ни придумали уже. Для меня самое главное, что обо мне думают мои близкие люди, мои друзья. А они знают обо мне все и все понимают.", — говорит Карпович.
Мирослава напомнила, что недавно состоялась премьера спектакля "На стриме", где она исполняет трюк, который было бы опасно делать в положении.
Тем нее менее актриса не отрицает, что когда-нибудь все же решит родить ребенка.
"Возможно, у меня когда-то будут свои детки, они тоже посмотрят его (сериал "Папины дочки", — прим.ред.), и мультики, которые я озвучивала. Мне приятно, что я сделала что-то, что мне не стыдно будет показать своим малышам", — делится артиска.
Мирослава Карпович сыграла Машу, старшую из пяти сестер, в сериале "Папины дочки". Эта роль принесла ей известность. Первый эпизод проекта вышел в эфир в сентябре 2007 года. Всего было снято 410 серий. Последний сезон "Папиных дочек" стартовал в конце ноября 2012 года.
Слухи о романе Карпович и Павла Прилучного появились в Сети почти год назад. Впервые их отношения актер прокомментировал
в мае 2021 в интервью журналу OK!