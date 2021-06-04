Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210604/karpovich-1735593259.html
Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности
Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности - РИА Новости, 04.06.2021
Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:31
2021-06-04T12:38
шоубиз
мирослава карпович
павел прилучный
знаменитости
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602432532_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c776a785d68704a6cf51b07c7107dad2.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.Актриса призналась, что спокойно относится к тому, что о ней пишут в прессе, в том числе и о планах в ближайшее время стать мамой. "Про меня чего только ни придумали уже. Для меня самое главное, что обо мне думают мои близкие люди, мои друзья. А они знают обо мне все и все понимают.", — говорит Карпович. Мирослава напомнила, что недавно состоялась премьера спектакля "На стриме", где она исполняет трюк, который было бы опасно делать в положении. Тем нее менее актриса не отрицает, что когда-нибудь все же решит родить ребенка. Мирослава Карпович сыграла Машу, старшую из пяти сестер, в сериале "Папины дочки". Эта роль принесла ей известность. Первый эпизод проекта вышел в эфир в сентябре 2007 года. Всего было снято 410 серий. Последний сезон "Папиных дочек" стартовал в конце ноября 2012 года. Слухи о романе Карпович и Павла Прилучного появились в Сети почти год назад. Впервые их отношения актер прокомментировал в мае 2021 в интервью журналу OK!
https://ria.ru/20210414/karpovich-1728247328.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602432532_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_43db1b84cd0e22d8ddaec77048c4f071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, дети

Звезда "Папиных дочек" прокомментировала слухи о беременности

12:31 04.06.2021 (обновлено: 12:38 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМирослава Карпович
Мирослава Карпович - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.
Актриса призналась, что спокойно относится к тому, что о ней пишут в прессе, в том числе и о планах в ближайшее время стать мамой.
"Про меня чего только ни придумали уже. Для меня самое главное, что обо мне думают мои близкие люди, мои друзья. А они знают обо мне все и все понимают.", — говорит Карпович.
Мирослава напомнила, что недавно состоялась премьера спектакля "На стриме", где она исполняет трюк, который было бы опасно делать в положении.
Тем нее менее актриса не отрицает, что когда-нибудь все же решит родить ребенка.

"Возможно, у меня когда-то будут свои детки, они тоже посмотрят его (сериал "Папины дочки", — прим.ред.), и мультики, которые я озвучивала. Мне приятно, что я сделала что-то, что мне не стыдно будет показать своим малышам", — делится артиска.

Мирослава Карпович сыграла Машу, старшую из пяти сестер, в сериале "Папины дочки". Эта роль принесла ей известность. Первый эпизод проекта вышел в эфир в сентябре 2007 года. Всего было снято 410 серий. Последний сезон "Папиных дочек" стартовал в конце ноября 2012 года.
Слухи о романе Карпович и Павла Прилучного появились в Сети почти год назад. Впервые их отношения актер прокомментировал в мае 2021 в интервью журналу OK!
Премьера фильма Неуловимые. Последний герой - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 17:30Шоубиз
Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным
 
ШоубизМирослава КарповичПавел ПрилучныйЗнаменитостиДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния