https://ria.ru/20211013/karantin-1754315214.html
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах
Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:23
2021-10-13T09:23
2021-10-13T09:28
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_0:250:3001:1938_1920x0_80_0_0_71f8e295790631a848ed77547e1e22fa.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В среду она сообщила о том, что в Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прервать цепочку распространения вируса."Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах", - сказала Ракова.По ее словам, по итогам проекта и отработки эффективного алгоритма власти Москвы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.
https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html
https://ria.ru/20211013/shkola-1754313976.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_8b23e256df5173c0f5847eef48012d4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , сн_образование, социальный навигатор
09:23 13.10.2021 (обновлено: 09:28 13.10.2021)
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах
Заммэра Москвы Ракова рассказала, как будут принимать решение о карантине в школах