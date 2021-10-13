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В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах
Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:23
2021-10-13T09:28
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В среду она сообщила о том, что в Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прервать цепочку распространения вируса."Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах", - сказала Ракова.По ее словам, по итогам проекта и отработки эффективного алгоритма власти Москвы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.
https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , сн_образование, социальный навигатор
09:23 13.10.2021 (обновлено: 09:28 13.10.2021)
 
В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах

Заммэра Москвы Ракова рассказала, как будут принимать решение о карантине в школах

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В среду она сообщила о том, что в Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прервать цепочку распространения вируса.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
09:20Распространение коронавируса
Власти Москвы заявили о росте числа новых случаев COVID-19 среди школьников
"Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах", - сказала Ракова.
По ее словам, по итогам проекта и отработки эффективного алгоритма власти Москвы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.
Средняя школа - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
09:11
Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
 
ОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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