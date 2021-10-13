https://ria.ru/20211013/karantin-1754315214.html

В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах

В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах - РИА Новости, 13.10.2021

В Москве рассказали, как будут принимать решение о карантине в школах

Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:23

2021-10-13T09:23

2021-10-13T09:28

общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В среду она сообщила о том, что в Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прервать цепочку распространения вируса."Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах", - сказала Ракова.По ее словам, по итогам проекта и отработки эффективного алгоритма власти Москвы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.

https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html

https://ria.ru/20211013/shkola-1754313976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , сн_образование, социальный навигатор