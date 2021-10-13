13:01 13.10.2021 (обновлено: 13:15 13.10.2021)
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
Алиев опроверг заявления о привлечении Израиля в Карабах, назвав их бредом
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку опровергает заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, по словам главы республики, это бред и попытка дискредитировать Азербайджан в глазах иранского общества.
Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку выросла в середине сентября. Власти Ирана подозревают, что Азербайджан тесно сотрудничает с региональным иранским оппонентом – Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном.
"Мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы приглашением Израиля на освобожденные земли. Это бред. Это просто повод для дискредитации Азербайджана, рассчитанный на внутреннюю публику. Каждый может пойти и убедиться, что там нет жизни. Все разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы нас уважали так, как мы уважаем других", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
Во вторник главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений.