Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом - РИА Новости, 13.10.2021
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку опровергает заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, по словам главы республики,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:01
2021-10-13T13:15
в мире
израиль
азербайджан
баку
иран
тегеран (город)
ильхам алиев
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601618472_0:0:2085:1173_1920x0_80_0_0_06e45560359f45fa76525baa9e30193a.jpg
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку опровергает заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, по словам главы республики, это бред и попытка дискредитировать Азербайджан в глазах иранского общества.Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку выросла в середине сентября. Власти Ирана подозревают, что Азербайджан тесно сотрудничает с региональным иранским оппонентом – Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном.Во вторник главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений.
https://ria.ru/20210824/karabakh-1747045381.html
https://ria.ru/20210420/aliev-1729171843.html
израиль
азербайджан
баку
иран
тегеран (город)
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601618472_100:0:1985:1414_1920x0_80_0_0_c910344662e4a1d8c564f637be3d66cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, азербайджан, баку, иран, тегеран (город), ильхам алиев, нагорный карабах, хосейн амир абдоллахиан, джейхун байрамов
13:01 13.10.2021 (обновлено: 13:15 13.10.2021)
 
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом

Алиев опроверг заявления о привлечении Израиля в Карабах, назвав их бредом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку опровергает заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, по словам главы республики, это бред и попытка дискредитировать Азербайджан в глазах иранского общества.
Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку выросла в середине сентября. Власти Ирана подозревают, что Азербайджан тесно сотрудничает с региональным иранским оппонентом – Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 15:51
Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах
"Мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы приглашением Израиля на освобожденные земли. Это бред. Это просто повод для дискредитации Азербайджана, рассчитанный на внутреннюю публику. Каждый может пойти и убедиться, что там нет жизни. Все разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы нас уважали так, как мы уважаем других", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
Во вторник главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
20 апреля, 20:39Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев отверг версию о доставке обломков "Искандеров" в Карабах из Сирии
 
В миреИзраильАзербайджанБакуИранТегеран (город)Ильхам АлиевНагорный КарабахХосейн Амир АбдоллахианДжейхун Байрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния