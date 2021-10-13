https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом

Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом - РИА Новости, 13.10.2021

Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку опровергает заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, по словам главы республики,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:01

2021-10-13T13:01

2021-10-13T13:15

в мире

израиль

азербайджан

баку

иран

тегеран (город)

ильхам алиев

нагорный карабах

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БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку опровергает заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, по словам главы республики, это бред и попытка дискредитировать Азербайджан в глазах иранского общества.Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку выросла в середине сентября. Власти Ирана подозревают, что Азербайджан тесно сотрудничает с региональным иранским оппонентом – Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном.Во вторник главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений.

https://ria.ru/20210824/karabakh-1747045381.html

https://ria.ru/20210420/aliev-1729171843.html

израиль

азербайджан

баку

иран

тегеран (город)

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, азербайджан, баку, иран, тегеран (город), ильхам алиев, нагорный карабах, хосейн амир абдоллахиан, джейхун байрамов