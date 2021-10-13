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Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде
Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде - РИА Новости, 13.10.2021
Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде
Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, разыскивают по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:49
2021-10-13T13:49
происшествия
кировский район
волгоград
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 13 окт - РИА Новости. Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, разыскивают по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по области Наталия Рудник.По информации Рудник, в воскресенье в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Удалось установить личность подозреваемого -это 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, он отбывал наказание за имущественное преступление."13 октября 2021 года подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона", - сказала Рудник.СК сообщает его приметы: рост 175-185 см, худой, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые, на кисти правой руки татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье – в виде паука, а на груди – крест.
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кировский район
волгоград
ульяновская область
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происшествия, кировский район, волгоград, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:49 13.10.2021
 
Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде

В Волгограде разыскивают сбежавшего заключенного, подозреваемого в изнасиловании школьницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОЛГОГРАД, 13 окт - РИА Новости. Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, разыскивают по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по области Наталия Рудник.
По информации Рудник, в воскресенье в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Удалось установить личность подозреваемого -это 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, он отбывал наказание за имущественное преступление.
"13 октября 2021 года подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона", - сказала Рудник.
СК сообщает его приметы: рост 175-185 см, худой, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые, на кисти правой руки татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье – в виде паука, а на груди – крест.
Уголовные дела - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 20:55
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за изнасилования и убийства
 
ПроисшествияКировский районВолгоградУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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