https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754367556.html

Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде

Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде - РИА Новости, 13.10.2021

Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде

Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, разыскивают по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:49

2021-10-13T13:49

2021-10-13T13:49

происшествия

кировский район

волгоград

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 13 окт - РИА Новости. Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, разыскивают по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по области Наталия Рудник.По информации Рудник, в воскресенье в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Удалось установить личность подозреваемого -это 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, он отбывал наказание за имущественное преступление."13 октября 2021 года подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона", - сказала Рудник.СК сообщает его приметы: рост 175-185 см, худой, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые, на кисти правой руки татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье – в виде паука, а на груди – крест.

https://ria.ru/20211012/prigovor-1754281947.html

кировский район

волгоград

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, волгоград, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия