https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html

В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних - РИА Новости, 13.10.2021

В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

Следствие предъявило трем мужчинам обвинения в изнасиловании трех девушек-подростков в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя Следственного... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:12

2021-10-13T09:12

2021-10-13T12:13

происшествия

екатеринбург

свердловская область

октябрьский район

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Следствие предъявило трем мужчинам обвинения в изнасиловании трех девушек-подростков в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Следственным отделом по Октябрьскому району <…> троим неработающим мужчинам, 1985, 1993 и 2001 годов рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 131 УК, пунктом "а" части 3 статьи 132 УК ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", — уточнил он.По версии следствия, инцидент произошел в съемной квартире дома по улице Малышева. Как уточнили в управлении МВД по Екатеринбургу, о преступлении сообщила мать одной из пострадавших. Подозреваемых задержал на месте патрульный наряд, их доставили в отделение. Впоследствии суд арестовал фигурантов дела.Следователи продолжат выяснять обстоятельства и условия, которые способствовали происшедшему, добавил Шульга.Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20211012/prigovor-1754281947.html

https://ria.ru/20211005/iznasilovanie-1753114508.html

екатеринбург

свердловская область

октябрьский район

россия

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, октябрьский район, россия