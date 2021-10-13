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https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html
В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних - РИА Новости, 13.10.2021
В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
Следствие предъявило трем мужчинам обвинения в изнасиловании трех девушек-подростков в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя Следственного... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:12
2021-10-13T12:13
происшествия
екатеринбург
свердловская область
октябрьский район
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Следствие предъявило трем мужчинам обвинения в изнасиловании трех девушек-подростков в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Следственным отделом по Октябрьскому району &lt;…&gt; троим неработающим мужчинам, 1985, 1993 и 2001 годов рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 131 УК, пунктом "а" части 3 статьи 132 УК ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", — уточнил он.По версии следствия, инцидент произошел в съемной квартире дома по улице Малышева. Как уточнили в управлении МВД по Екатеринбургу, о преступлении сообщила мать одной из пострадавших. Подозреваемых задержал на месте патрульный наряд, их доставили в отделение. Впоследствии суд арестовал фигурантов дела.Следователи продолжат выяснять обстоятельства и условия, которые способствовали происшедшему, добавил Шульга.Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
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екатеринбург
свердловская область
октябрьский район
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, октябрьский район, россия
09:12 13.10.2021 (обновлено: 12:13 13.10.2021)
 
В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании трех несовершеннолетних девушек

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Следствие предъявило трем мужчинам обвинения в изнасиловании трех девушек-подростков в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
"Следственным отделом по Октябрьскому району <…> троим неработающим мужчинам, 1985, 1993 и 2001 годов рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 131 УК, пунктом "а" части 3 статьи 132 УК ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", — уточнил он.
Уголовные дела - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 20:55
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за изнасилования и убийства
По версии следствия, инцидент произошел в съемной квартире дома по улице Малышева. Как уточнили в управлении МВД по Екатеринбургу, о преступлении сообщила мать одной из пострадавших. Подозреваемых задержал на месте патрульный наряд, их доставили в отделение. Впоследствии суд арестовал фигурантов дела.
Следователи продолжат выяснять обстоятельства и условия, которые способствовали происшедшему, добавил Шульга.
Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 09:59
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьОктябрьский районРоссия
 
 
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