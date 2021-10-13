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Украина предложила России сыграть на выживание по мотивам "Игры в кальмара"
Украина предложила России сыграть на выживание по мотивам "Игры в кальмара" - РИА Новости, 13.10.2021
Украина предложила России сыграть на выживание по мотивам "Игры в кальмара"
Украина на официальном аккаунте страны в Twitter "предложила" России сыграть на выживание по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара", который сейчас... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:31
2021-10-13T19:31
в мире
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twitter
netflix
россия
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Украина на официальном аккаунте страны в Twitter "предложила" России сыграть на выживание по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара", который сейчас популярен в мире, следует из сообщения в соцсети в среду.По сюжету "Игры в кальмара" участники игры на выживание произвольно выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше. Позже героям выдают сахарную пластину, на которой иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.В своём официальном Twitter, Украина разместила сообщение в котором написано: "Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое". Ниже надпись "Россия:" и далее прикреплена картинка, предполагающая, что России выпал украинский герб - трезубец.Челендж с сахарными пластинами сейчас набирает популярность в соцсетях, но с традиционными фигурами: треугольник, круг, звезда и зонт.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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в мире, украина, twitter, netflix, россия
19:31 13.10.2021
 
Украина предложила России сыграть на выживание по мотивам "Игры в кальмара"

Украина в Twitter предложила России сыграть на выживание по мотивам "Игры в кальмара"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Украина на официальном аккаунте страны в Twitter "предложила" России сыграть на выживание по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара", который сейчас популярен в мире, следует из сообщения в соцсети в среду.
По сюжету "Игры в кальмара" участники игры на выживание произвольно выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше. Позже героям выдают сахарную пластину, на которой иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.
В своём официальном Twitter, Украина разместила сообщение в котором написано: "Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое". Ниже надпись "Россия:" и далее прикреплена картинка, предполагающая, что России выпал украинский герб - трезубец.
Челендж с сахарными пластинами сейчас набирает популярность в соцсетях, но с традиционными фигурами: треугольник, круг, звезда и зонт.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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