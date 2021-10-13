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Фермеры Ставрополья получили гранты по программе "Агростартап"
Фермеры Ставрополья получили гранты по программе "Агростартап" - РИА Новости, 13.10.2021
Фермеры Ставрополья получили гранты по программе "Агростартап"
Минсельхоз Ставрополья вручил 13 грантов "Агростартап" фермерам, которые занимаются различными видами деятельности, общая сумма грантов составила 38,67... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:20
2021-10-13T14:20
ставропольский край
фермеры
гранты
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СТАВРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Минсельхоз Ставрополья вручил 13 грантов "Агростартап" фермерам, которые занимаются различными видами деятельности, общая сумма грантов составила 38,67 миллионов рублей, сообщает краевое ведомство.Такая мера поддержки фермеров в регионе реализуется в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".С 2019 года эту поддержку получили 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, что помогло им выйти на новый уровень, создать, развить свой бизнес."Грант "Агростартап" предоставляется в размере до 3 миллионов рублей в соотношении 10% собственных средств и не более 90% средств гранта направленных на: на приобретение земельных участков; на приобретение, строительство, ремонт производственных и складских зданий; помещений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; на подключение этих объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования, техники и многое другое", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.В текущем году общий фонд гранта "Агростартап" в сумме 38,67 миллионов рублей был разыгран в конкурсном отборе на получение господдержки среди 85 заявителей из разных округов Ставрополья (7 претендентов на 1 грант).
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фермеры, гранты
14:20 13.10.2021
 

Фермеры Ставрополья получили гранты по программе "Агростартап"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Минсельхоз Ставрополья вручил 13 грантов "Агростартап" фермерам, которые занимаются различными видами деятельности, общая сумма грантов составила 38,67 миллионов рублей, сообщает краевое ведомство.
Такая мера поддержки фермеров в регионе реализуется в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Развитие виноградарства в Ставрополе
23 сентября, 17:47Ставропольский край
На Ставрополье увеличат господдержку виноградарей и виноделов
С 2019 года эту поддержку получили 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, что помогло им выйти на новый уровень, создать, развить свой бизнес.
"Грант "Агростартап" предоставляется в размере до 3 миллионов рублей в соотношении 10% собственных средств и не более 90% средств гранта направленных на: на приобретение земельных участков; на приобретение, строительство, ремонт производственных и складских зданий; помещений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; на подключение этих объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования, техники и многое другое", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.
В текущем году общий фонд гранта "Агростартап" в сумме 38,67 миллионов рублей был разыгран в конкурсном отборе на получение господдержки среди 85 заявителей из разных округов Ставрополья (7 претендентов на 1 грант).
 
Ставропольский крайфермерыгранты
 
 
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