https://ria.ru/20211013/forum-1754389329.html
Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума
Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума - РИА Новости, 13.10.2021
Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:07
2021-10-13T15:07
2021-10-13T15:14
санкт-петербург
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого октября президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце. Основная тема форума – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работе Форума примут очное и онлайн участие около 1,5 тысячи человек из более чем 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.
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15:07 13.10.2021 (обновлено: 15:14 13.10.2021)
Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума
Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума в Таврическом дворце
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в четверг примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
сообщает пресс-служба Кремля.
"Четырнадцатого октября президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце. Основная тема форума – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работе Форума примут очное и онлайн участие около 1,5 тысячи человек из более чем 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.