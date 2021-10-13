https://ria.ru/20211013/forum-1754389329.html

Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума

Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума - РИА Новости, 13.10.2021

Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:07

2021-10-13T15:07

2021-10-13T15:14

санкт-петербург

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого октября президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце. Основная тема форума – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работе Форума примут очное и онлайн участие около 1,5 тысячи человек из более чем 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

https://ria.ru/20211011/forum-1754056299.html

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санкт-петербург, владимир путин, россия