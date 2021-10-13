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В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом
В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом - РИА Новости, 13.10.2021
В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом
Украина может начинать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской после ее назначения послом РФ в Республике Кабо-Верде, заявил бывший заместитель... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:42
2021-10-13T17:42
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Украина может начинать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской после ее назначения послом РФ в Республике Кабо-Верде, заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз МамедовПрезидент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины"."Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое - производство (против Поклонской - ред.) уже в (украинском - ред.) суде, второе - расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе", - написал Мамедов в своем Twitter.Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. "В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", - цитирует Николенко агентство УНИАН.В этой связи, Николенко заявил, что Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке".Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
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в мире, twitter, киев, сша, мид украины, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия, олег николенко
17:42 13.10.2021
 
В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом

В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после назначения послом России в Кабо-Верде

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Украина может начинать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской после ее назначения послом РФ в Республике Кабо-Верде, заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины".
"Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое - производство (против Поклонской - ред.) уже в (украинском - ред.) суде, второе - расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе", - написал Мамедов в своем Twitter.
Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. "В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", - цитирует Николенко агентство УНИАН.
В этой связи, Николенко заявил, что Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке".
Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
14:23
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык
 
В миреTwitterКиевСШАМИД УкраиныНаталья ПоклонскаяДмитрий КулебаРоссияОлег Николенко
 
 
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