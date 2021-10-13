https://ria.ru/20211013/ekstraditsiya-1754426715.html

В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом

В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом - РИА Новости, 13.10.2021

В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом

Украина может начинать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской после ее назначения послом РФ в Республике Кабо-Верде, заявил бывший заместитель... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:42

2021-10-13T17:42

2021-10-13T17:42

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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Украина может начинать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской после ее назначения послом РФ в Республике Кабо-Верде, заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз МамедовПрезидент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины"."Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое - производство (против Поклонской - ред.) уже в (украинском - ред.) суде, второе - расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе", - написал Мамедов в своем Twitter.Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. "В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", - цитирует Николенко агентство УНИАН.В этой связи, Николенко заявил, что Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке".Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html

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в мире, twitter, киев, сша, мид украины, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия, олег николенко