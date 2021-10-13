https://ria.ru/20211013/dolschiki-1754464755.html

Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году

Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году - РИА Новости, 13.10.2021

Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году

Дольщики десяти проблемных домов в Ульяновской области получат ключи от квартир до конца года, сообщает губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T21:38

2021-10-13T21:38

2021-10-13T21:38

ульяновская область

общество

заволжский район

ульяновская область

алексей русских

андрей тюрин

жилье

обманутые дольщики в россии

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УЛЬЯНОВСК, 13 окт – РИА Новости. Дольщики десяти проблемных домов в Ульяновской области получат ключи от квартир до конца года, сообщает губернатор Алексей Русских."По поручению президента эта тема находится на моем личном контроле. Полностью проблему мы должны решить в 2023 году. До конца этого года планируется завершить строительство десяти домов компании "Запад". Большой объем работ запланирован на 2022 год. Те проблемы, которые возникают на стройках, необходимо оперативно решать. Сейчас услышал от контролирующих органов, что не все подрядчики ответственно подошли к своей работе, есть сложности с графиками достройки домов-банкротов. Будем разбираться", - сказал Русских.Он добавил, что по всем десяти банкротным жилым объектам правительство получило положительное решение от Наблюдательного совета федерального фонда защиты дольщиков. "Так что никаких проволочек у исполнителей быть не должно. Это принципиальный момент. Дал поручение встретиться с каждым подрядчиком и устранить причины отставания в работе", - отметил глава региона.Исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, в свою очередь, сообщил, что в начале октября введены в эксплуатацию два дома в микрорайоне "Волжские кварталы", продолжаются строительные работы на 11 объектах в микрорайоне Юго-Западный и Заволжском районе, где суммарно до конца года планируется завершить строительство восьми домов.

https://realty.ria.ru/20210831/dolschiki-1747999903.html

https://realty.ria.ru/20210913/dolschiki-1749818458.html

заволжский район

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, заволжский район, ульяновская область, алексей русских, андрей тюрин, жилье, обманутые дольщики в россии