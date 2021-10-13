Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20211013/dolschiki-1754464755.html
Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году
Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году - РИА Новости, 13.10.2021
Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году
Дольщики десяти проблемных домов в Ульяновской области получат ключи от квартир до конца года, сообщает губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:38
2021-10-13T21:38
ульяновская область
общество
заволжский район
ульяновская область
алексей русских
андрей тюрин
жилье
обманутые дольщики в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_0:248:3728:2345_1920x0_80_0_0_e6928d3393c635c1434811bb29b1a6e9.jpg
УЛЬЯНОВСК, 13 окт – РИА Новости. Дольщики десяти проблемных домов в Ульяновской области получат ключи от квартир до конца года, сообщает губернатор Алексей Русских."По поручению президента эта тема находится на моем личном контроле. Полностью проблему мы должны решить в 2023 году. До конца этого года планируется завершить строительство десяти домов компании "Запад". Большой объем работ запланирован на 2022 год. Те проблемы, которые возникают на стройках, необходимо оперативно решать. Сейчас услышал от контролирующих органов, что не все подрядчики ответственно подошли к своей работе, есть сложности с графиками достройки домов-банкротов. Будем разбираться", - сказал Русских.Он добавил, что по всем десяти банкротным жилым объектам правительство получило положительное решение от Наблюдательного совета федерального фонда защиты дольщиков. "Так что никаких проволочек у исполнителей быть не должно. Это принципиальный момент. Дал поручение встретиться с каждым подрядчиком и устранить причины отставания в работе", - отметил глава региона.Исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, в свою очередь, сообщил, что в начале октября введены в эксплуатацию два дома в микрорайоне "Волжские кварталы", продолжаются строительные работы на 11 объектах в микрорайоне Юго-Западный и Заволжском районе, где суммарно до конца года планируется завершить строительство восьми домов.
https://realty.ria.ru/20210831/dolschiki-1747999903.html
https://realty.ria.ru/20210913/dolschiki-1749818458.html
заволжский район
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_136:0:3592:2592_1920x0_80_0_0_cad1263eb3b5db3b85e2a4de788399de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, заволжский район, ульяновская область, алексей русских, андрей тюрин, жилье, обманутые дольщики в россии
21:38 13.10.2021
 

Ульяновские дольщики проблемных домов получат ключи от квартир в этом году

© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Fotolia / Anna Baburkina
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 13 окт – РИА Новости. Дольщики десяти проблемных домов в Ульяновской области получат ключи от квартир до конца года, сообщает губернатор Алексей Русских.
"По поручению президента эта тема находится на моем личном контроле. Полностью проблему мы должны решить в 2023 году. До конца этого года планируется завершить строительство десяти домов компании "Запад". Большой объем работ запланирован на 2022 год. Те проблемы, которые возникают на стройках, необходимо оперативно решать. Сейчас услышал от контролирующих органов, что не все подрядчики ответственно подошли к своей работе, есть сложности с графиками достройки домов-банкротов. Будем разбираться", - сказал Русских.
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 14:49
Путин поручил активнее решать проблему ульяновских обманутых дольщиков
Он добавил, что по всем десяти банкротным жилым объектам правительство получило положительное решение от Наблюдательного совета федерального фонда защиты дольщиков. "Так что никаких проволочек у исполнителей быть не должно. Это принципиальный момент. Дал поручение встретиться с каждым подрядчиком и устранить причины отставания в работе", - отметил глава региона.
Исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, в свою очередь, сообщил, что в начале октября введены в эксплуатацию два дома в микрорайоне "Волжские кварталы", продолжаются строительные работы на 11 объектах в микрорайоне Юго-Западный и Заволжском районе, где суммарно до конца года планируется завершить строительство восьми домов.

Другие новости региона читайте здесь>>

Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 10:53
Фонд дольщиков восстановит права 400 граждан в семи регионах
 
Ульяновская областьОбществоЗаволжский районУльяновская областьАлексей РусскихАндрей ТюринЖильеОбманутые дольщики в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния