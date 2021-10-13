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Бочкарев: в Москве построят более 200 социальных объектов за три года
Бочкарев: в Москве построят более 200 социальных объектов за три года - РИА Новости, 13.10.2021
Бочкарев: в Москве построят более 200 социальных объектов за три года
В Москве в ближайшие три года планируется построить за счет городского бюджета более 200 социальных объектов , сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Недвижимость. В Москве в ближайшие три года планируется построить за счет городского бюджета более 200 социальных объектов , сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры. Среди них 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение", - отметил он.Кроме того, планируется построить 27 объектов в рамках программы "Безопасный город" и пять объектов социальной поддержки, добавил заммэра.Ранее правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции за счет городского бюджета объектов. Проектом заложено финансирование в 2022 году в размере 727 миллиардов рублей. Перспективный трехлетний бюджет предусматривает расходы на инвестпрограмму в объеме почти 2,18 триллиона рублей.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 13 окт - РИА Недвижимость
. В Москве в ближайшие три года планируется построить за счет городского бюджета более 200 социальных объектов , сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры. Среди них 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение", - отметил он.
Кроме того, планируется построить 27 объектов в рамках программы "Безопасный город" и пять объектов социальной поддержки, добавил заммэра.
Ранее правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции за счет городского бюджета объектов. Проектом заложено финансирование в 2022 году в размере 727 миллиардов рублей. Перспективный трехлетний бюджет предусматривает расходы на инвестпрограмму в объеме почти 2,18 триллиона рублей.