https://ria.ru/20211013/aukus-1754337859.html

Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS

Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS - РИА Новости, 13.10.2021

Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS

Создание альянса AUKUS представляет опасность для положения о нераспространении ядерного оружия, ставит под удар архитектуру безопасности в Азии, заявил... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:28

2021-10-13T11:28

2021-10-13T11:29

безопасность

сша

николай патрушев

австралия

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aukus

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Создание альянса AUKUS представляет опасность для положения о нераспространении ядерного оружия, ставит под удар архитектуру безопасности в Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома – имею в виду AUKUS – под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений, а также вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20211010/interesy-1753902686.html

сша

австралия

великобритания

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безопасность, сша, николай патрушев, австралия, великобритания, aukus