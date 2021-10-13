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Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS
Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS - РИА Новости, 13.10.2021
Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS
Создание альянса AUKUS представляет опасность для положения о нераспространении ядерного оружия, ставит под удар архитектуру безопасности в Азии, заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:28
2021-10-13T11:29
безопасность
сша
николай патрушев
австралия
великобритания
aukus
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Создание альянса AUKUS представляет опасность для положения о нераспространении ядерного оружия, ставит под удар архитектуру безопасности в Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома – имею в виду AUKUS – под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений, а также вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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безопасность, сша, николай патрушев, австралия, великобритания, aukus
11:28 13.10.2021 (обновлено: 11:29 13.10.2021)
 
Патрушев заявил об угрозе распространения ядерного оружия из-за AUKUS

Патрушев: альянс AUKUS создает вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Создание альянса AUKUS представляет опасность для положения о нераспространении ядерного оружия, ставит под удар архитектуру безопасности в Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома – имею в виду AUKUS – под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений, а также вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 17:32
Захарова рассказала о сиюминутных интересах участников AUKUS
 
БезопасностьСШАНиколай ПатрушевАвстралияВеликобританияAUKUS
 
 
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