https://ria.ru/20211013/arshavina-1754329369.html
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности - РИА Новости, 13.10.2021
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности
Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:19
2021-10-13T11:19
2021-10-13T11:19
шоубиз
алиса аршавина
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного заболевания, которое изменило ее внешний вид.Поклонники удивились общей фотографии Аршавиной и Петроса Погосяна, который специально приехал поддержать женщину. Подписчики решили, что это ее новый возлюбленный.Ранее Алиса сообщала, что ее в болезни очень поддерживает дочка.
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алиса аршавина, здоровье, знаменитости
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности
Алиса Аршавина призналась в неоперабельности и прокомментировала фото с новым мужчиной