https://ria.ru/20211013/arshavina-1754329369.html

"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности

"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности - РИА Новости, 13.10.2021

"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:19

2021-10-13T11:19

2021-10-13T11:19

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного заболевания, которое изменило ее внешний вид.Поклонники удивились общей фотографии Аршавиной и Петроса Погосяна, который специально приехал поддержать женщину. Подписчики решили, что это ее новый возлюбленный.Ранее Алиса сообщала, что ее в болезни очень поддерживает дочка.

https://ria.ru/20211012/krutoy-1754146885.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алиса аршавина, здоровье, знаменитости