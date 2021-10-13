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Шоубиз
https://ria.ru/20211013/arshavina-1754329369.html
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности - РИА Новости, 13.10.2021
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности
Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:19
2021-10-13T11:19
шоубиз
алиса аршавина
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного заболевания, которое изменило ее внешний вид.Поклонники удивились общей фотографии Аршавиной и Петроса Погосяна, который специально приехал поддержать женщину. Подписчики решили, что это ее новый возлюбленный.Ранее Алиса сообщала, что ее в болезни очень поддерживает дочка.
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алиса аршавина, здоровье, знаменитости
11:19 13.10.2021
 
"Любовница болезни": Алиса Аршавина призналась в неоперабельности

Алиса Аршавина призналась в неоперабельности и прокомментировала фото с новым мужчиной

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАлиса Аршавина
Алиса Аршавина - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса в Instagram призналась, что необходимая ей операция временно переносится. Женщина долгое время страдает от аутоимунного заболевания, которое изменило ее внешний вид.

"Я слишком давно одна. И сейчас моя болезнь уже сделала меня затворницей. Я неоперабельна пока, а операция нужна, силы уходят и искренне понимаешь, что устала так, и жизнь от меня устала", – написала Алиса.

Поклонники удивились общей фотографии Аршавиной и Петроса Погосяна, который специально приехал поддержать женщину. Подписчики решили, что это ее новый возлюбленный.

"Тяжело больная женщина тоже имеет право на общение или знакомство с мужчиной, позволить себе симпатию к нему и принять руку поддержки. А вы сразу так громко — "Любовница!“. Я любовница болезни", – добавила Аршавина.

Ранее Алиса сообщала, что ее в болезни очень поддерживает дочка.
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