https://ria.ru/20211005/arshavina-1753159650.html

"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии

"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии - РИА Новости, 05.10.2021

"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии

Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:06

2021-10-05T14:06

2021-10-05T14:06

шоубиз

здоровье

знаменитости

алиса аршавина

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее лицо.Некоторые поклонники выразили радость от возвращения Аршавиной в социальные сети. Предыдущая публикация Алисы была сделана около двух месяцев назад.Врачи ранее поставили ей диагноз – аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Алиса признавалась, что ей нужна операция, но у нее нет на нее денег.

https://ria.ru/20210707/arshavina-1740220012.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, знаменитости, алиса аршавина