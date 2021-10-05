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Шоубиз
https://ria.ru/20211005/arshavina-1753159650.html
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии - РИА Новости, 05.10.2021
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии
Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:06
2021-10-05T14:06
шоубиз
здоровье
знаменитости
алиса аршавина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее лицо.Некоторые поклонники выразили радость от возвращения Аршавиной в социальные сети. Предыдущая публикация Алисы была сделана около двух месяцев назад.Врачи ранее поставили ей диагноз – аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Алиса признавалась, что ей нужна операция, но у нее нет на нее денег.
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здоровье, знаменитости, алиса аршавина
14:06 05.10.2021
 
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии

Алиса Аршавина вышла на связь с подписчиками после двухмесячного молчания

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАлиса Аршавина
Алиса Аршавина - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее лицо.

"Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она шепчет вечерами фразы мне, что впереди. Потом обнимает", – написала Алиса.

Некоторые поклонники выразили радость от возвращения Аршавиной в социальные сети. Предыдущая публикация Алисы была сделана около двух месяцев назад.
Врачи ранее поставили ей диагноз – аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Алиса признавалась, что ей нужна операция, но у нее нет на нее денег.
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