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"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии - РИА Новости, 05.10.2021
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии
Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:06
2021-10-05T14:06
2021-10-05T14:06
шоубиз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Алиса Аршавина после долгого молчания ответила на вопрос о самочувствии в своем Instagram. Она страдает от аутоиммунного заболевания, которое сильно исказило ее лицо.Некоторые поклонники выразили радость от возвращения Аршавиной в социальные сети. Предыдущая публикация Алисы была сделана около двух месяцев назад.Врачи ранее поставили ей диагноз – аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Алиса признавалась, что ей нужна операция, но у нее нет на нее денег.
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здоровье, знаменитости, алиса аршавина
"Меня нет": Алиса Аршавина после долгого молчания рассказала о самочувствии
Алиса Аршавина вышла на связь с подписчиками после двухмесячного молчания