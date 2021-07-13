Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210713/arshavin-1741038117.html
"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию
"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию - РИА Новости, 13.07.2021
"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса призналась ,что у нее не хватает средств, чтобы поправить здоровье. Об этом она рассказала "СтарХиту". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:39
2021-07-13T10:39
шоубиз
алиса аршавина
андрей аршавин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151715/46/1517154624_265:0:2928:1498_1920x0_80_0_0_1e8bdd118ee949b172d4dbdcf99e6131.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса призналась ,что у нее не хватает средств, чтобы поправить здоровье. Об этом она рассказала "СтарХиту"."Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас (возможности — Прим. ред.) нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста", — говорит Алиса.По данным "СтарХита", бывшая жена Аршавина также пытается найти, куда могла бы переехать вместе с тремя детьми, потому что по решению суда она должна покинуть дом, в котором жила после развода с футболистом. Из-за стресса у нее выпали волосы и развился остеопороз. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.Бывшая супруга спортсмена тяжело больна. Врачи поставили ей диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. На днях в шоу Андрея Малахова Алиса поделилась, что ее здоровье ухудшается.
https://ria.ru/20210617/arshavin-1737350119.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151715/46/1517154624_777:0:2675:1423_1920x0_80_0_0_dfe6d3aca030b6c5366865d85f2ea258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алиса аршавина, андрей аршавин

"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию

10:39 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой
Российский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса призналась ,что у нее не хватает средств, чтобы поправить здоровье. Об этом она рассказала "СтарХиту".
"Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас (возможности — Прим. ред.) нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста", — говорит Алиса.
По данным "СтарХита", бывшая жена Аршавина также пытается найти, куда могла бы переехать вместе с тремя детьми, потому что по решению суда она должна покинуть дом, в котором жила после развода с футболистом. Из-за стресса у нее выпали волосы и развился остеопороз.
Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.
Бывшая супруга спортсмена тяжело больна. Врачи поставили ей диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.
На днях в шоу Андрея Малахова Алиса поделилась, что ее здоровье ухудшается.
Российский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 10:57Шоубиз
Мама Аршавина отсудила дом у его бывшей тяжелобольной супруги
 
ШоубизАлиса АршавинаАндрей Аршавин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
15:23СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
15:18Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92
15:16Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
15:15Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google
15:14В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан
Лента новостейМолния