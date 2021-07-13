https://ria.ru/20210713/arshavin-1741038117.html

"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию

"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию - РИА Новости, 13.07.2021

"Все хуже": экс-жена Аршавина пожаловалась на нехватку денег на операцию

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса призналась ,что у нее не хватает средств, чтобы поправить здоровье. Об этом она рассказала "СтарХиту". РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:39

2021-07-13T10:39

2021-07-13T10:39

шоубиз

алиса аршавина

андрей аршавин

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса призналась ,что у нее не хватает средств, чтобы поправить здоровье. Об этом она рассказала "СтарХиту"."Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас (возможности — Прим. ред.) нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста", — говорит Алиса.По данным "СтарХита", бывшая жена Аршавина также пытается найти, куда могла бы переехать вместе с тремя детьми, потому что по решению суда она должна покинуть дом, в котором жила после развода с футболистом. Из-за стресса у нее выпали волосы и развился остеопороз. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.Бывшая супруга спортсмена тяжело больна. Врачи поставили ей диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. На днях в шоу Андрея Малахова Алиса поделилась, что ее здоровье ухудшается.

https://ria.ru/20210617/arshavin-1737350119.html

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алиса аршавина, андрей аршавин