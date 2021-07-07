https://ria.ru/20210707/arshavina-1740220012.html

"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье

"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье - РИА Новости, 07.07.2021

"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье

Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:30

2021-07-07T11:30

2021-07-07T11:30

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала об ухудшении здоровья. По словам журналистки, ей стало хуже из-за стресса. По решению суда Алису Аршавину вместе с тремя детьми выселяют из дома, расположенного в элитном коттеджном поселке. Многодетной матери дали две недели на то, чтобы собрать вещи и переехать в другое место. Алиса Аршавина даже на заметила, как на фоне этих хлопот усугубилось ее самочувствие. Специалист была шокирована, увидев экс-супругу Аршавина в таком состоянии. "Без операции меня оставить нельзя, но и делать ее опасно. Нужны сильные врачи. А еще надо найти, куда пристроить троих детей", — поделилась историей брюнетка. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.

https://rsport.ria.ru/20210706/sbornaya-1740149780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, алиса аршавина, знаменитости, звезды