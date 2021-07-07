https://ria.ru/20210707/arshavina-1740220012.html
"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье
"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье - РИА Новости, 07.07.2021
"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье
Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:30
2021-07-07T11:30
2021-07-07T11:30
шоубиз
развод
шоу-бизнес
алиса аршавина
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151715/46/1517154624_265:0:2928:1498_1920x0_80_0_0_1e8bdd118ee949b172d4dbdcf99e6131.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала об ухудшении здоровья. По словам журналистки, ей стало хуже из-за стресса. По решению суда Алису Аршавину вместе с тремя детьми выселяют из дома, расположенного в элитном коттеджном поселке. Многодетной матери дали две недели на то, чтобы собрать вещи и переехать в другое место. Алиса Аршавина даже на заметила, как на фоне этих хлопот усугубилось ее самочувствие. Специалист была шокирована, увидев экс-супругу Аршавина в таком состоянии. "Без операции меня оставить нельзя, но и делать ее опасно. Нужны сильные врачи. А еще надо найти, куда пристроить троих детей", — поделилась историей брюнетка. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.
https://rsport.ria.ru/20210706/sbornaya-1740149780.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151715/46/1517154624_777:0:2675:1423_1920x0_80_0_0_dfe6d3aca030b6c5366865d85f2ea258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, шоу-бизнес, алиса аршавина, знаменитости, звезды
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала
об ухудшении здоровья.
По словам журналистки, ей стало хуже из-за стресса. По решению суда Алису Аршавину вместе с тремя детьми выселяют из дома, расположенного в элитном коттеджном поселке.
"Я сейчас нуждаюсь в операции. Мне, может, неделя-две остались. Я вот либо погибну, либо у меня будет операция. Я выбираю куда-то срочно переселить своих детей, нежели здоровье", — сообщила бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной России.
Многодетной матери дали две недели на то, чтобы собрать вещи и переехать в другое место. Алиса Аршавина даже на заметила, как на фоне этих хлопот усугубилось ее самочувствие.
"За неделю у меня выпали все волосы! У меня расходятся челюсти и кости! — призналась она в студии, добавив, что после этого обратилась к врачу.
Специалист была шокирована, увидев экс-супругу Аршавина в таком состоянии. "Без операции меня оставить нельзя, но и делать ее опасно. Нужны сильные врачи. А еще надо найти, куда пристроить троих детей", — поделилась историей брюнетка.
Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.