Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210707/arshavina-1740220012.html
"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье
"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье - РИА Новости, 07.07.2021
"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье
Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:30
2021-07-07T11:30
шоубиз
развод
шоу-бизнес
алиса аршавина
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151715/46/1517154624_265:0:2928:1498_1920x0_80_0_0_1e8bdd118ee949b172d4dbdcf99e6131.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала об ухудшении здоровья. По словам журналистки, ей стало хуже из-за стресса. По решению суда Алису Аршавину вместе с тремя детьми выселяют из дома, расположенного в элитном коттеджном поселке. Многодетной матери дали две недели на то, чтобы собрать вещи и переехать в другое место. Алиса Аршавина даже на заметила, как на фоне этих хлопот усугубилось ее самочувствие. Специалист была шокирована, увидев экс-супругу Аршавина в таком состоянии. "Без операции меня оставить нельзя, но и делать ее опасно. Нужны сильные врачи. А еще надо найти, куда пристроить троих детей", — поделилась историей брюнетка. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.
https://rsport.ria.ru/20210706/sbornaya-1740149780.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151715/46/1517154624_777:0:2675:1423_1920x0_80_0_0_dfe6d3aca030b6c5366865d85f2ea258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, шоу-бизнес, алиса аршавина, знаменитости, звезды

"Мне неделя-две остались": у бывшей жены Аршавина ухудшилось здоровье

11:30 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой
Российский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказала об ухудшении здоровья.
По словам журналистки, ей стало хуже из-за стресса. По решению суда Алису Аршавину вместе с тремя детьми выселяют из дома, расположенного в элитном коттеджном поселке.

"Я сейчас нуждаюсь в операции. Мне, может, неделя-две остались. Я вот либо погибну, либо у меня будет операция. Я выбираю куда-то срочно переселить своих детей, нежели здоровье", — сообщила бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной России.

Многодетной матери дали две недели на то, чтобы собрать вещи и переехать в другое место. Алиса Аршавина даже на заметила, как на фоне этих хлопот усугубилось ее самочувствие.

"За неделю у меня выпали все волосы! У меня расходятся челюсти и кости! — призналась она в студии, добавив, что после этого обратилась к врачу.

Специалист была шокирована, увидев экс-супругу Аршавина в таком состоянии. "Без операции меня оставить нельзя, но и делать ее опасно. Нужны сильные врачи. А еще надо найти, куда пристроить троих детей", — поделилась историей брюнетка.
Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 18:55
Мать Аршавина обвинила тяжелобольную бывшую супругу сына в вымогательстве
 
ШоубизРазводШоу-бизнесАлиса АршавинаЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
15:28Савченко описала сценарии распада Украины
15:27Супруга президента Гаити скончалась в результате нападения
15:24Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
Лента новостейМолния