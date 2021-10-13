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Аналитики зафиксировали резкий спрос россиян на автомобильные аксессуары
Аналитики зафиксировали резкий спрос россиян на автомобильные аксессуары - РИА Новости, 13.10.2021
Аналитики зафиксировали резкий спрос россиян на автомобильные аксессуары
Спрос на минимальный набор аксессуаров для нового автомобиля в сентябре вырос за год на 83%, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:42
2021-10-13T05:42
авто
автомобилисты
автомобили
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спрос на минимальный набор аксессуаров для нового автомобиля в сентябре вырос за год на 83%, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали спрос в категории товаров для стартового набора автомобилиста в сентябре 2021 года и сравнили с аналогичным периодом 2020 года.По их данным, самыми покупаемыми товарами для стартового набора автомобилиста стали автомобильные коврики (рост на 300%), универсальные смазки (рост на 146%), авторегистраторы (рост на 214%), провода для прикуривания (рост на 98%), буксировочные принадлежности (рост на 63%), автомобильные знаки (рост на 54%), порошковые огнетушители (рост на 32%), готовые автомобильные наборы (рост на 26%), жилеты (рост на 23%), а также автокомпрессоры (рост на 19%) и влажные салфетки для автомобиля (рост на 7%).В регионах наибольший спрос на категорию "Автомобильные аксессуары" отмечен в Новосибирске (рост составил 370%), Воронеже (рост на 293%), Волгограде (рост на 224%). Также популярность товаров для начального автокомплекта увеличилась в Ростове-на-Дону (рост составил 172%), Москве (рост на 86%), Омске (рост на 82%), Челябинске (рост составил 75%) и Самаре (рост составил 73%).
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авто, автомобилисты, автомобили
05:42 13.10.2021
 
Аналитики зафиксировали резкий спрос россиян на автомобильные аксессуары

Спрос на аксессуары для новых автомобилей вырос за год на 83 процента, выявили аналитики

© Depositphotos / strixcodeАвтомобильный видеорегистратор
Автомобильный видеорегистратор - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Depositphotos / strixcode
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спрос на минимальный набор аксессуаров для нового автомобиля в сентябре вырос за год на 83%, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали спрос в категории товаров для стартового набора автомобилиста в сентябре 2021 года и сравнили с аналогичным периодом 2020 года.
"В сентябре 2021 года был зафиксирован рост спроса на товары для Starter pack - минимального набора товаров автолюбителя для новой машины. В России категория "Автомобильные аксессуары" стала популярнее на 83%", - выяснили авторы исследования.
По их данным, самыми покупаемыми товарами для стартового набора автомобилиста стали автомобильные коврики (рост на 300%), универсальные смазки (рост на 146%), авторегистраторы (рост на 214%), провода для прикуривания (рост на 98%), буксировочные принадлежности (рост на 63%), автомобильные знаки (рост на 54%), порошковые огнетушители (рост на 32%), готовые автомобильные наборы (рост на 26%), жилеты (рост на 23%), а также автокомпрессоры (рост на 19%) и влажные салфетки для автомобиля (рост на 7%).
В регионах наибольший спрос на категорию "Автомобильные аксессуары" отмечен в Новосибирске (рост составил 370%), Воронеже (рост на 293%), Волгограде (рост на 224%). Также популярность товаров для начального автокомплекта увеличилась в Ростове-на-Дону (рост составил 172%), Москве (рост на 86%), Омске (рост на 82%), Челябинске (рост составил 75%) и Самаре (рост составил 73%).
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
 
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