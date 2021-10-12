Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211012/vystavka-1754268816.html
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 12.10.2021
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"
Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:06
2021-10-12T19:06
нижегородская область
экономика
нижегородская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b52af840a42546255222c36faa8cf742.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном форуме, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижегородская делегация приняла участие в серии выставочных, ярмарочных и деловых мероприятий в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России и приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности."Глава региона подчеркнул, что нижегородская экспозиция стала одной из наиболее представительных на аграрной выставке и была удостоена высшей награды выставки – гран-при", - говорится в сообщении.На выставке свою продукцию представили более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Она была отмечена 109 медалями, из которых 76 – золотые, 25 – серебряные и восемь - бронзовые. Также все шесть нижегородских хозяйств, которые представили на выставке свои достижения в области племенного животноводства, были отмечены золотыми медалями."Регион взял гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей – это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он отметил, что такой результат в очередной раз подтверждает качество продукции наших производителей и высокий уровень развития нижегородского агропрома.В последние годы в Нижегородской области реализовано несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. "У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20211011/koyki-1754006612.html
https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753374646.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9039b8eebabad0bdec9714ed2fb11a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, нижегородская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), глеб никитин, россия
19:06 12.10.2021
 
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"

Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень - 2021"

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном форуме, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородская делегация приняла участие в серии выставочных, ярмарочных и деловых мероприятий в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России и приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:26Распространение коронавируса
В Нижегородской области увеличат число коек для больных COVID-19
"Глава региона подчеркнул, что нижегородская экспозиция стала одной из наиболее представительных на аграрной выставке и была удостоена высшей награды выставки – гран-при", - говорится в сообщении.
На выставке свою продукцию представили более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Она была отмечена 109 медалями, из которых 76 – золотые, 25 – серебряные и восемь - бронзовые. Также все шесть нижегородских хозяйств, которые представили на выставке свои достижения в области племенного животноводства, были отмечены золотыми медалями.
"Регион взял гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей – это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что такой результат в очередной раз подтверждает качество продукции наших производителей и высокий уровень развития нижегородского агропрома.
В последние годы в Нижегородской области реализовано несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. "У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - добавил губернатор Нижегородской области.
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:19Нижегородская область
В Нижегородской области построят путепровод
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Глеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Аналитики зафиксировали резкий спрос россиян на автомобильные аксессуары
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
Лента новостейМолния