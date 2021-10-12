https://ria.ru/20211012/vystavka-1754268816.html
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 12.10.2021
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"
Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:06
2021-10-12T19:06
2021-10-12T19:06
нижегородская область
экономика
нижегородская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном форуме, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижегородская делегация приняла участие в серии выставочных, ярмарочных и деловых мероприятий в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России и приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности."Глава региона подчеркнул, что нижегородская экспозиция стала одной из наиболее представительных на аграрной выставке и была удостоена высшей награды выставки – гран-при", - говорится в сообщении.На выставке свою продукцию представили более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Она была отмечена 109 медалями, из которых 76 – золотые, 25 – серебряные и восемь - бронзовые. Также все шесть нижегородских хозяйств, которые представили на выставке свои достижения в области племенного животноводства, были отмечены золотыми медалями."Регион взял гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей – это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он отметил, что такой результат в очередной раз подтверждает качество продукции наших производителей и высокий уровень развития нижегородского агропрома.В последние годы в Нижегородской области реализовано несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. "У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20211011/koyki-1754006612.html
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экономика, нижегородская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), глеб никитин, россия
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень"
Нижегородские предприятия завоевали 115 медалей на выставке "Золотая осень - 2021"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.
Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном форуме, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
Нижегородская делегация приняла участие в серии выставочных, ярмарочных и деловых мероприятий в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России
и приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
"Глава региона подчеркнул, что нижегородская экспозиция стала одной из наиболее представительных на аграрной выставке и была удостоена высшей награды выставки – гран-при", - говорится в сообщении.
На выставке свою продукцию представили более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Она была отмечена 109 медалями, из которых 76 – золотые, 25 – серебряные и восемь - бронзовые. Также все шесть нижегородских хозяйств, которые представили на выставке свои достижения в области племенного животноводства, были отмечены золотыми медалями.
"Регион взял гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей – это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области
во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что такой результат в очередной раз подтверждает качество продукции наших производителей и высокий уровень развития нижегородского агропрома.
В последние годы в Нижегородской области реализовано несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. "У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - добавил губернатор Нижегородской области.