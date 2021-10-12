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В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки"
В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 12.10.2021
В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки"
Кремль с высокой степенью вероятности ожидает встречу министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате", по итогам которой... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:45
2021-10-12T12:57
политика
"нормандская четверка"
украина
франция
владимир путин
дмитрий песков
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль с высокой степенью вероятности ожидает встречу министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате", по итогам которой станут ясны возможные контуры встречи лидеров государств, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречу министров иностранных дел, а уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита нормандской четверки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с какой вероятностью стоит ждать саммит в "нормандском формате" после вчерашнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном."Вы знаете, что вчера был телефонный разговор, Путин говорил с Меркель и Макроном, они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время. Поэтому работа ведется", - подчеркнул Песков.
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политика, "нормандская четверка", украина, франция, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель, россия
12:45 12.10.2021 (обновлено: 12:57 12.10.2021)
 
В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки"

В Кремле с высокой степенью вероятности ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки"

© AFP 2021 / Tobias SchwartzГлавы МИД "нормандской четверки" Павел Климкин, Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Сергей Лавров в Берлине. 11 июня 2018
Главы МИД нормандской четверки Павел Климкин, Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Сергей Лавров в Берлине. 11 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / Tobias Schwartz
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль с высокой степенью вероятности ожидает встречу министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате", по итогам которой станут ясны возможные контуры встречи лидеров государств, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречу министров иностранных дел, а уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита нормандской четверки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с какой вероятностью стоит ждать саммит в "нормандском формате" после вчерашнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Вы знаете, что вчера был телефонный разговор, Путин говорил с Меркель и Макроном, они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время. Поэтому работа ведется", - подчеркнул Песков.
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Политика"Нормандская четверка"УкраинаФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковАнгела МеркельРоссия
 
 
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