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В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки"

В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 12.10.2021

В Кремле ожидают встречу глав МИД "нормандской четверки"

Кремль с высокой степенью вероятности ожидает встречу министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате", по итогам которой... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:45

2021-10-12T12:45

2021-10-12T12:57

политика

"нормандская четверка"

украина

франция

владимир путин

дмитрий песков

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль с высокой степенью вероятности ожидает встречу министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате", по итогам которой станут ясны возможные контуры встречи лидеров государств, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречу министров иностранных дел, а уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита нормандской четверки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с какой вероятностью стоит ждать саммит в "нормандском формате" после вчерашнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном."Вы знаете, что вчера был телефонный разговор, Путин говорил с Меркель и Макроном, они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время. Поэтому работа ведется", - подчеркнул Песков.

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украина

франция

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политика, "нормандская четверка", украина, франция, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель, россия