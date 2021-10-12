https://ria.ru/20211012/voz-1754152923.html
Эксперт ВОЗ рассказала, когда организация может одобрить "Спутник V"
Эксперт ВОЗ рассказала, когда организация может одобрить "Спутник V" - РИА Новости, 12.10.2021
Эксперт ВОЗ рассказала, когда организация может одобрить "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:04
2021-10-12T11:04
2021-10-12T13:31
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новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.Ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур, в частности, речь идет о данных в досье, которыми занимается РФПИ."Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования – ред.) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом", - сказала она."Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - добавила Сваминатан.По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее."Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен", - добавила эксперт."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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в мире, воз, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм
11:04 12.10.2021 (обновлено: 13:31 12.10.2021)
Эксперт ВОЗ рассказала, когда организация может одобрить "Спутник V"
Эксперт ВОЗ Сваминатан сообщила, что организация может одобрить "Спутник V" до конца года
ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан
.
Ранее помощник гендиректора ВОЗ
Марианджела Симао заявила, что процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур, в частности, речь идет о данных в досье, которыми занимается РФПИ
.
"Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования – ред.) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом", - сказала она.
"Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - добавила Сваминатан.
По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее.
"Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен", - добавила эксперт.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли
. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.