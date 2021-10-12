11:20 12.10.2021 (обновлено: 12:13 12.10.2021)
В ВОЗ идею смешивания разных вакцин назвали интересной
ВОЗ считает идею смешивания разных вакцин интересной, но надо больше данных
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по "Спутник V", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"Это снова область, в которой знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему. Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом. Но опять же, нам нужно увидеть реальные данные исследований", - сказала собеседница агентства.
По словам эксперта, в настоящее время ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК вакциной, а также комбо прививок "Спутник V" и AstraZeneca.
"Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого. Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй", - добавила она.
Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.
"И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т.д.", - отметила эксперт.