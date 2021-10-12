https://ria.ru/20211012/vaktsiny-1754155392.html

В ВОЗ идею смешивания разных вакцин назвали интересной

В ВОЗ идею смешивания разных вакцин назвали интересной - РИА Новости, 12.10.2021

В ВОЗ идею смешивания разных вакцин назвали интересной

Идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по "Спутник V", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:20

2021-10-12T11:20

2021-10-12T12:13

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вакцина "спутник v"

сумья сваминатан

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ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по "Спутник V", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Это снова область, в которой знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему. Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом. Но опять же, нам нужно увидеть реальные данные исследований", - сказала собеседница агентства.По словам эксперта, в настоящее время ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК вакциной, а также комбо прививок "Спутник V" и AstraZeneca.Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах."И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т.д.", - отметила эксперт.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html

https://ria.ru/20211012/voz-1754152923.html

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в мире, воз, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v", сумья сваминатан